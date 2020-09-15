Bình Dương: Bị sụp ổ gà giữa trời mưa, bé gái 3 tuổi bị container cán chết thương tâm trong lúc cùng dì vào bệnh viện thăm mẹ

Xã hội 15/09/2020 11:12

Trên đường vào bệnh viện thăm mẹ, bé gái 3 tuổi và dì bị sụp ổ gà đang ngập nước giữa trời mưa lớn. Sau khi ngã xuống đường, bé gái bị container cán chết thương tâm.

Vào khoảng 19 giờ 30 phút tối qua (15/9), tại khu vực đường ĐT743 đoạn qua phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến bé gái 3 tuổi tử vong. Theo đó, bé gái bị container cán chết thương tâm.

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Hiện trường bé gái 3 tuổi bị container cán chết - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Pháp luật & Bạn đọc, nạn nhân được xác định là bé L.T.P.A (3 tuổi). Vào thời điểm trên, chị L.T.B (25 tuổi) chở theo bé A. trên xe máy chạy theo hướng từ TX Tân Uyên về TP Dĩ An để vào bệnh viện thăm mẹ bé A.

Tuy nhiên, khi xe lưu thông đến phường An Phú thì bất ngờ bị sụp ổ gà đang ngập nước. Vụ việc khiến 2 dì cháu ngã xuống đường. Ngay lúc này, xe container mang biển số 51D-156.77 chạy từ sau đến không kịp thắng, cán qua người bé A. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ, người dì bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

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Được biết, bé gái và dì đang trên đường đi vào bệnh viện thăm mẹ - Ảnh: Internet

Sau đó, xe container chạy thêm khoảng 50m thì dừng lại. Vì vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa lúc mưa lớn, đường ngập nước khiến giao thông bị ùn tắc, công tác giữ hiện trường cũng gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

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Từ khóa:   Bình Dương tai nạn giao thông tai nạn đau lòng

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