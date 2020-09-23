Mới đây, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi sau khi rơi xuống cống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trao đổi với báo chí, đại diện UBND huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi sau khi rơi xuống cống trên địa bàn vào ngày 21/9. Nạn nhân được xác định là bà T.T.M.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 23/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bà M. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 17 giờ chiều 21/9, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường thuộc xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) bị ngập sâu.

Vào thời điểm trên, người dân nhìn thấy nạn nhân mặc áo mưa màu đỏ đi trên đường Đức Huy - Thanh Bình (thuộc ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1) thì bất ngờ rơi xuống cống thoát nước. Lúc này, trong cống có dòng nước xoáy mạnh nên chỉ trong tích tắc nạn nhân đã bị nước cuốn mất tích.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn đau lòng khiến nạn nhân thiệt mạng. Trước đó, một học sinh cũng rơi xuống cống nhưng được cứu kịp thời - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, thời điểm xảy ra vụ tai nạn đau lòng trên, trời mưa rất lớn. Trước khi bà M. bị cuốn vào cống thoát nước, một học sinh khoảng 7 - 8 tuổi cũng bị cuốn vào dòng nước xoáy nhưng được người dân cứu kịp thời nên thoát chết.

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