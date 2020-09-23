Cô nàng chụp ảnh khoe body trong phòng gym bị ‘ném đá’ vì vạch áo khoe hẳn một bên ngực còn tìm người ‘bê dùm cái còn lại’

Xã hội 23/09/2020 11:51

Hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm trong phòng gym khiến cộng đồng mạng bức xúc, “ném đá” không thương tiếc.

Ngày nay, việc các cô gái ăn mặc sexy để khoe body quyến rũ không còn là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, ranh giới giữa ăn mặc thời trangăn mặc phản cảm rất mong manh. Chính vì vậy, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những bài viết chỉ trích các cô gái trẻ vì diện trang phục gây “nhức mắt”.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội lại có thêm bài viết “ném đá” cô gái trẻ vén áo khoe ngực trong phòng gym. 

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Cô nàng ăn mặc phản cảm, tự khoe ngực trong phòng gym bị cộng đồng mạng 'ném đá' không thương tiếc - Ảnh: Internet

Theo bài viết được lan truyền trên mạng xã hội, cô gái này vào phòng gym nhưng không hề tập tành gì, chỉ lo chụp ảnh tự sướng. Không chỉ vậy, cô nàng còn có một hành động hết sức nhạy cảm đó là vén áo khoe một bên ngực, thậm chí còn đăng ảnh kèm theo caption “cần lắm 1 người bê dùm cái còn lại”.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Cô gái nhận về vô số lời chỉ trích, chê bai vì phản cảm chứ không hề được khen đẹp hay sexy như mong đợi của "chính chủ". Trước lời “thả thính” phản cảm của cô gái này, các chàng trai trên các diễn đàn cũng từ chối thẳng thừng.

Nhiều người còn thắc mắc rằng, nếu trong phòng tập có gắn camera, hình ảnh của cô nàng bị kẻ xấu lợi dụng thì phải làm sao? Mặc dù chưa biết danh tính của cô nàng nhưng bài viết này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

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