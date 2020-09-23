Hoàn cảnh éo le của nam thanh niên để lại 4 lá thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử: Mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối, từng bán 1 quả thận để chữa bệnh cho mẹ

Xã hội 23/09/2020 09:53

Vì hoàn cảnh gia đình quá éo le, một nam thanh niên trú tại xã Phù Khê (TX Từ Sơn, Bắc Ninh) đã treo cổ tự tử.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phù Khê (TX Từ Sơn, Bắc Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa có một thanh niên treo cổ tự tử. Nạn nhân được xác định là anh M.Đ.N (sinh năm 1994).

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ sáng 22/9, người dân thôn Đông, xã Phù Khê phát hiện anh N. tử vong trong tư thể treo cổ nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi.

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Nam thanh niên treo cổ tự tử vì áp lực cuộc sống - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của ông Hùng trên Gia đình và Xã hội, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất éo le. Bố bị câm bẩm sinh, mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối và phải thường xuyên vào viện điều trị. Tại địa phương, N. làm nghề thợ mộc, là người hiếu thảo, ngoan ngoãn, hiền lành và không cờ bạc, rượu chè. Để có tiền chữa trị cho mẹ, năm ngoái anh N. đã bán 1 quả thận.

Cũng theo nguồn tin trên, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân buồn vì hoàn cảnh éo le, không ai giúp đỡ. Có thể vì áp lực cuộc sống hàng ngày đè nặng nên nạn nhân đã tìm đến cái chết để được giải thoát.

Theo thông tin ban đầu, anh N. đã để lại 4 bức thư tuyệt mệnh cho người thân. Một số người dân địa phương cho rằng trước khi treo cổ, rất có thể N. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng không thành.

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