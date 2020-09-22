Mới đây nhất, một người vợ vừa chia sẻ câu chuyện bị chồng “cắm sừng”, tiểu tam thách thức trong thời gian ly hôn khiến ai nấy đều vô cùng phẫn nộ.

Nhắc đến “tiểu tam”, chồng ngoại tình , hội chị em trên mạng xã hội lại được dịp bức xúc. Dù vô tình hay cố ý, tuesday vẫn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác khiến vợ mất chồng, con mất cha. Chính vì vậy, những câu chuyện liên quan đến kẻ thứ ba luôn trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội .

Mặc dù đang ly thân vì chồng ngoại tình nhưng chị vợ vẫn bị cô bồ nhí của chồng khủng bố liên tục - Ảnh: Internet

Chị vợ chia sẻ câu chuyện éo le của mình trong một nhóm kín của chị em: “Có ai chờ tòa giải quyết ly hôn mà còn gặp trường hợp như em không ạ. Em đang có 1 bé 14 tháng, lúc con được 3 tháng thì em phát hiện chồng ngoại tình. Thời điểm ấy em stress kinh khủng, mệt mỏi tột cùng. Em cho chồng cơ hội nhưng ngựa quen đường cũ. Cuối cùng em chọn ly hôn. Hiện tại em vẫn chờ tòa giải quyết, nhưng con bồ của thằng chồng em nó không chờ được. Suốt ngày nó nhắn tin hết Facebook lại đến Zalo, em chặn nick này thì nó lại lấy nick khác ra gửi tin. Mà các chị biết nó gửi tin gì không ạ? Nó gửi clip quan hệ của nó với thằng chồng em cho em xem, nó khoe nó làm tình giỏi thế nào, nó khiến chồng em mê mẩn ra sao, em thực sự ghê tởm.

Thằng chồng em cũng chẳng phải loại giỏi giang gì, em không hiểu sao nó cứ phải giành bằng được, lúc trước em yêu vì hắn thật thà chăm chỉ, không ai ngờ tới sau này mình bị cắm cặp sừng dài.

Cộng đồng mạng khuyên chị vợ nên giữ lại các bằng chứng này để tòa án xử lý - Ảnh minh họa: Internet

Em lấy chồng xa, ở đây chỉ 1 thân một mình, hiện em đang làm kế toán ở công ty gas, con thì còn nhỏ. Theo các chị giờ em nên làm gì ạ? Ảnh em đã che đi rồi, cảm ơn mọi người”.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn tán không ngừng. Hầu hết cư dân mạng đều vô cùng bức xúc, lên án cô bồ nhí gay gắt. Nhiều người còn đề nghị chị vợ công khai thông tin cá nhân của cô gái này để mọi người thay mặt “trừng trị”. Bên cạnh đó, một số người lại khuyên chị vợ nên giữ hết bằng chứng ngoại tình của cặp đôi này để gửi lên tòa khi ly hôn.

Mặc dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện vẫn đang được cộng đồng mạng bình luận, chia sẻ không ngừng.