Bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong thùng rác kèm tâm thư: ‘Con không thể nuôi nổi, ai nhặt được xin nuôi giúp con’

Xã hội 22/09/2020 10:27

Trong lúc làm việc, một người lao công phát hiện bé gái bị bỏ rơi trong thùng rác nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội xác nhận người dân trên địa bàn vừa phát hiện bé gái bị bỏ rơi trong thùng rác.

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Bé gái bị bỏ rơi trong thùng rác được người dân phát hiện vào tối qua - Ảnh: Internet

Theo đó, vào hơn 20 giờ tối qua (21/9), một người phụ nữ làm nghề lao công thu gom rác bất ngờ phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi trong thùng rác trên xe chở rác gần sân bóng Gia Tân nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa bé đến trạm y tế để thực hiện các bước ổn định sức khỏe cho em.

Theo chia sẻ của người phát hiện đứa trẻ, cháu bé rất xinh xắn, được mặc quần áo để trong chiếc giỏ nhựa. Khi được phát hiện, bé không hề khóc. Bên cạnh đó, người dân còn phát hiện một bức thư tay được cho là do mẹ bé để lại với nội dung: “Con khổ quá con không thể nào nuôi được, đành phải cho. Ai mà nhặt được xin nuôi giúp con, con cảm ơn”.

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Bức thư mẹ bé đẻ lại nhờ người nuôi giùm vì không có điều kiện - Ảnh: Internet

Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe cháu bé ổn định, chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân. Hiện tại, cháu bé đã được bàn giao cho một cặp vợ chồng hiếm muộn tại địa phương chăm sóc.

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