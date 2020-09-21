Liên quan đến vụ việc tài xế tử vong khi nhảy xuống sông cứu cô gái, chính quyền địa phương cho biết cách đây khoảng 1 tháng bố nạn nhân vừa qua đời.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã Tam Dị (Lục Nam, Bắc Giang) cho biết thi thể nam tài xế tử vong khi lao xuống sông cứu cô gái trẻ đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Nạn nhân được xác định là anh G.V.T (sinh năm 1998, ngụ xã Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang).

Được biết, tại địa phương T. là con út trong gia đình có 3 anh em, chưa lập gia đình. Theo nhận xét của hàng xóm, nạn nhân là người ngoan hiền, chịu khó làm ăn, không chơi bời, quậy phá, gia đình chủ yếu làm nông nghiệp.

Khu vực người dân tìm thấy thi thể tài xế tử vong vì lao xuống sông cứu người - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn đau lòng, mẹ nạn nhân liên tục khóc ngất vì thương con. Được biết, cách đây khoảng 1 tháng, bố anh T. cũng vừa mới mất.

Như thông tin trước đó đã đưa, trưa 20/9, anh T. lái xe tải đến cầu Cẩm Lý (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) thì thấy chị D.T.H (sinh năm 1997, ngụ xã Cẩm Lý, Lục Nam) đi xe máy lao vào lan can cầu, rơi xuống sông. Ngay lúc đó, anh T. đã nhảy xuống để cứu nạn nhân.

Tuy nhiên, vì dòng nước chảy xiết, cả hai cùng bị đuối nước thương tâm. Đến chiều cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy.

Sau khi thi thể anh T. được bàn giao về cho gia đình an táng, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

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