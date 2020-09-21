Phát hiện tuesday léng phéng với chồng, chị vợ cao tay khiến tiểu tam rụng hết tóc mà không cần đánh ghen được khen hết lời

Xã hội 21/09/2020 15:35

Phát hiện chồng ngoại tình, thay vì dùng bạo lực để đánh ghen, chị vợ xử lý bằng cách hết sức nhẹ nhàng khiến anh chồng phải tự kết thúc mối quan hệ lén lút này.

Trước nay, những vụ đánh ghen luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Mới đây, cộng đồng mạng vừa chia sẻ lại vụ việc chị vợ đánh ghen bằng cách hết sức cao tay được mọi người hết lời khen ngợi.

Theo đó, khi phát hiện chồng ngoại tình, thay vì tìm đến cô bồ nhí đánh ghen, người  vợ lại dùng thuốc tẩy lông cực mạnh để anh chồng tặng cho người tình khiến "kẻ thứ ba" có bài học nhớ đời.

Câu chuyện được một cư dân mạng chia sẻ: “Chị H. và anh P. đã kết hôn hơn 6 năm, thời gian đủ dài để hiểu rõ mọi thứ về anh. Dạo này chị H. thường xuyên chơi Facebook, vào các hội nhóm, đọc mấy bình luận trên trang cộng đồng nên chị đã biết cách scantalk, chị soi Facebook còn hơn một thám tử tư.

Chuyện gì đến cũng đến, sau nhiều năm nói cười thì chị H. cũng vào được Facebook của anh P. và dành cả ngày để đọc hết inbox ở đấy.

Chị đã phát hiện tuesday!!!

Hàng trăm tin nhắn mặn nồng, làm tay run lên, nhưng theo kinh nghiệm xem hàng tỷ vụ đánh ghen trên mạng nên chị cố kìm nén. Kéo đến đoạn gần nhất: ‘Anh mua cho cưng mấy chai dầu gội dầu xã Mỹ nè, mai mang qua’. Lúc này chị H. biết mình nên làm gì.

Mua đồ cho bồ thì anh P. đâu dám để trong nhà, dĩ nhiên là trong cốp chiếc xe hơi rồi. Không sai vào đâu được, chị nhà đã mua 2 chai kem tẩy lông loại siêu mạnh khủng khiếp pha vào.

Chị H. sống ung dung vui vẻ, ngày ngày nằm chờ feedback.

Và ngày đó cũng đến, ting...ting...ting... tin nhắn kèm ảnh đến nick anh P. từ con tuesday:

‘Anh ơi tóc em rụng hết rồi, sao vậy anh?’

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Phát hiện chồng ngoại tình, chị vợ đánh ghen bằng cách cao tay được dân tình hết lời khen ngợi - Ảnh minh họa: Internet

‘Sorry cưng, chắc có lẽ căn bệnh HIV của anh đã lây cho cưng rồi’, chị H. trả lời lại.

Anh P. cũng đã biết vợ mình phát hiện ra nên đành ngậm ngùi chặn luôn nick bồ nhí”.

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết mọi người đều khen ngợi chị vợ thông minh, khuyên hội chị em nên áp dụng cách này thay vì đánh ghen bạo lực. Tuy nhiên, một số người cho rằng đây chỉ là câu chuyện hư cấu dùng để câu like trên mạng xã hội.

Mặc dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện này vẫn nhận về nhiều chia sẻ, bình luận từ dân mạng.

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