Trước nay, những vụ đánh ghen luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Mới đây, cộng đồng mạng vừa chia sẻ lại vụ việc chị vợ đánh ghen bằng cách hết sức cao tay được mọi người hết lời khen ngợi.

Theo đó, khi phát hiện chồng ngoại tình, thay vì tìm đến cô bồ nhí đánh ghen, người vợ lại dùng thuốc tẩy lông cực mạnh để anh chồng tặng cho người tình khiến "kẻ thứ ba" có bài học nhớ đời.