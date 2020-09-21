Mới đây, gia đình phát hiện nữ sinh lớp 9 mang thai hơn 14 tuần, nghi bị bạn học cưỡng bức. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Trao đổi với báo chí, bà Lê Thị Yến, Hiệu trưởng trường THCS Thị Trấn (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) xác nhận thông tin một nữ sinh lớp 9 mang thai. Nạn nhân được xác định là em A., hiện đang học lớp 9.

Theo thông tin bà C. (76 tuổi, bà ngoại bé A.) chia sẻ, cháu gái bà hiện đang mang thai gần 15 tuần.

Bà ngoại nạn nhân kể lại sự việc - Ảnh: Internet

Thông tin trên Đời sống Việt Nam cho biết, bé A. kể với gia đình việc bị một bạn nam cùng lớp ép quan hệ tình dục. Thời gian gần đây, vì thấy A. có biểu hiện bất thường, bụng to nên gia đình đã đưa bé đi khám. Lúc này, mọi người phát hiện nạn nhân đã mang thai khoảng 14 tuần 6 ngày.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Tại địa phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bé A. ở chung với ông bà ngoại, anh trai sinh năm 1997, hiện đang làm công nhân tại địa phương.

Sáng nay (21/9), bà Vũ Thị Thanh Vân, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Nghi Sơn, cho biết bà đã nắm được thông tin trên. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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