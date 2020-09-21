Cô dâu 63 tuổi tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới, khuôn mặt hơi méo hậu phẫu thuật không gây chú ý bằng chiếc váy cúp ngực rườm rà

Xã hội 21/09/2020 10:26

Mới đây, cô dâu 63 tuổi lại tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội khi khoe ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới.

Những tưởng sau bao lùm xùm, cô dâu 63 tuổi sẽ hạn chế khoe cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Thế nhưng mới đây, cô dâu Thu Sao lại tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới vô cùng hoành tráng.

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Lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới của cô dâu 63 tuổi và chồng trẻ - Ảnh: Internet

Ngoài khuôn mặt hơi bị méo hậu phẫu thuật thẩm mỹ, cô dâu 63 tuổi còn gây tranh cãi khi diện bộ váy cưới rườm rà để đón khách.

Trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy cặp đôi đã đầu tư công phu cho bữa tiệc này. Dù chỉ là bữa tiệc kỷ niệm nhưng cặp đôi cũng đầu tư hệt một buổi lễ đính hôn, được trang trí bánh kem, hoa vô cùng hoành tráng. Trong khi đó, cô dâu Thu Sao lại diện chiếc váy cưới cúp ngực có phần rườm rà.

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Cô dâu Thu Sao xuất hiện với khuôn mặt có phần hơi bị méo sau khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet
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Dù chỉ là lễ kỷ niệm, cặp đôi cũng chuẩn bị bánh kem cẩn thận - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến “ném đá” cũng có không ít người cho rằng bộ váy này giúp cô dâu Cao Bằng trẻ trung hơn. Hiện tại, cô dâu 63 tuổi vẫn giữ im lặng trước những tranh cãi của dư luận.

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Chiếc váy cúp ngực có phần rườm rà của cô dâu gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Được biết, đây không chỉ là tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới mà còn là tiệc mừng 2 vợ chồng về nhà mới. Buổi tiệc của cặp đôi có khá đông khách đến tham dự.

Cách đây không lâu, cô dâu Thu Sao gây tranh cãi khi khoe ảnh hậu phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều người cho rằng, sau khi phẫu thuật, khuôn mặt của người phụ nữ này hơi bị méo, nhìn không được tự nhiên. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, cũng có một số người lo lắng cho sức khỏe của bà Thu Sao khi liên tục phẫu thuật như vậy.

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Từ khóa:   cô dâu Thu Sao cô dâu Cao Bằng lấy chồng trẻ

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