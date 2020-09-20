Bị bắt gian tại trận với chồng người khác, bồ nhí thách thức ‘mày biết rồi thì tao công khai luôn khỏi giấu giếm chi mệt'

Mặc dù bị bắt gian tại giường với chồng người khác, cô nàng tuesday còn thách thức "chính thất" khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Đánh ghen dù không phải là chủ đề mới nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện một tình huống đánh ghen gây xôn xao. Theo đó, dù bị bắt gian tại giường với chồng người khác nhưng "tiểu tam" lại thách thức “chính thất” khiến ai nấy vô cùng phẫn nộ. Câu chuyện đánh ghen này được chính chị vợ chia sẻ: “Góc xin chị em trong group giúp đỡ.

Đây là tuesday cướp chồng cướp cha của con em. Khi em chưa bắt được thì nó khuyên em này kia, đến khi bắt được tại nhà nghỉ, quay clip nó còn giơ mặt cho quay và thách thức không sợ ai. Tụi nó biết em thân cô thế cô, con cái đau bệnh không làm gì được nên nay nó nói: ‘Mày biết rồi thì tao công khai luôn khỏi giấu giếm chi mệt’.

Bị bắt gian tại giường, cô bồ nhí còn thách thức chị vợ... Bên cạnh đó, theo lời kể của người vợ, kẻ thứ ba không phải là ai xa lạ mà chính là hàng xóm ở gần khu nhà mình. Trước khi bị bắt gian tại trận, cô ta còn khuyên nhủ chị vợ đủ điều, giải thích rằng mình vô tội. Thế nhưng, khi bị bắt gian tại giường, cô ta chẳng những không sợ còn ngang nhiên đưa thẳng mặt vào camera. ... chẳng hề tỏ ra hối lỗi - Ảnh: FB Sau đó, kẻ thứ ba còn gửi tin nhắn cho chị vợ. Theo lời giải thích của cô nhân tình, cô ta không hề yêu người tình mà chỉ lợi dụng. Nàng tuesday còn gửi lời: “Em khuyên chị hãy cố gắng sống tốt với gia đình. Em không biết ông ấy với chị như thế nào nhưng ổng cũng nói xấu chị nhiều”. Tin nhắn tuesday gửi cho chị vợ - Ảnh: FB Theo thông tin được chia sẻ trên mạng, "tiểu tam" từng có 2 đời chồng. Câu chuyện đánh ghen này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người tranh luận không ngừng.

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