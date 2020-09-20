Cô nàng được mệnh danh ‘thánh nữ’ streamer triệu fan bị ‘ném đá’ chỉ vì vô tình để lộ thứ này trước công chúng

Nữ streamer có hàng triệu fan nhờ hình tượng xinh đẹp, nữ tính bỗng bị người hâm mộ quay lưng vì để lộ mặt mộc trên livestream.

Ở thời đại 4.0, những công việc như streamer, Youtuber… được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Tuy nhiên, không ít streamer nữ khiến cộng đồng mạng thất vọng vì lộ mặt mộc trên livestream khác hoàn toàn hình ảnh lung linh sau loạt filler.

Nữ streamer sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu có hàng triệu fan - Ảnh: Internet

Tại Trung Quốc, cô nàng streamer có tên Hỏa Tuyến Muội là một trong những người có lượng fan đông đảo nhất. Mỹ nữ này được mọi người đặt biệt danh là “thánh nữ” streamer, được chú ý nhờ vẻ ngoài xinh xắn, với làn da trắng, mắt to, theo đuổi phong cách trong sáng, đáng yêu. Cô nàng còn sở hữu giọng nói ngọt ngào, truyền cảm khiến fan nam mê mẩn.

Tuy nhiên, sau khi lộ mặt mặt mộc, cô nàng bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây cô nàng đã nhận về không ít “gạch đá”, bị người hâm mộ quay lưng vì lộ ảnh mặt mộc kém sắc, khác hẳn với hình tượng dễ thương trên livestream. Nhiều người cho rằng cô nàng đã lừa dối người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số người còn cho rằng ai cũng có lúc kém xinh. Ngoài ra, nhan sắc của cô nàng cũng khá dễ thương, không đến mức bị "ném đá" bởi con gái ai cũng muốn mình xinh xắn khi lên hình.

Hiện tại, đây vẫn là một trong những chủ đề gây bão trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng Trung Quốc tranh cãi không ngừng.

Nhan sắc thực của nữ streamer đang là chủ đề gây tranh cãi khắp các diễn đàn - Ảnh: Internet

Trước đây cũng đã có không ít streamer, hot girl Trung Quốc bị cộng đồng mạng quay lưng vì lộ nhan sắc thật khác một trời một vực với ảnh trên trang cá nhân cũng như hình ảnh trên livestream.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-nang-duoc-menh-danh-thanh-nu-streamer-trieu-fan-bi-nem-da-chi-vi-vo-tinh-de-lo-thu-nay-truoc-cong-chung-380652.html