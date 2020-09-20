Mẹ bán vé số vào đám cưới xin tôm thừa, được cho cả đĩa nhưng không lấy: ‘Mẹ không cho con đủ vật chất nhưng luôn dành thứ tốt nhất cho con’

Hình ảnh người mẹ vào trong tiệc cưới xin tôm thừa cho con khiến ai nấy đều ứa nước mắt. Sau đó, dù được cho cả đĩa nhưng người phụ nữ này lại từ chối.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bán vé số đến xin tôm thừa cho con trong tiệc cưới nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Hình ảnh người mẹ bán vé số xin tôm thừa cho con khiến dân mạng xúc động - Ảnh cắt từ clip

Nhìn thấy cảnh tượng trên, người quay clip có lẽ thương tình nên đã đến tận nơi, mở chiếc vung nồi đang đậy trên đĩa tôm để chị lấy dễ hơn. Tuy nhiên, thay vì lấy hết đĩa tôm thì người phụ nữ này chỉ lấy 3 con tôm gói vào bịch ni lông rồi cất vào túi vải đeo chéo trên người. Sau khi xin được tôm, người mẹ nghèo đã nhanh chóng rời đi với nụ cười trên môi.

Được biết, chị xin tôm về vì đứa con ở nhà muốn ăn nhưng gia đình không có tiền mua. Sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được cộng đồng mạng bình luận không ngừng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ thương cảm với hoàn cảnh gia đình của người phụ nữ bán vé số.

“Nhìn thấy cảnh này mà xót xa ghê, trong khi nhiều bữa tiệc đồ ăn dư thừa thì ngoài kia có không ít gia đình bị đói”, L.M ngậm ngùi.

“Đúng là trên đời này không ai yêu con bằng cha mẹ. Dù không thể cho con đầy đủ về vật chất nhưng luôn dành cho chúng những điều nhất mà họ có. Nhìn cảnh này lại nhớ đến người thân ở nhà”, một cư dân mạng chia sẻ.

Hiện đoạn clip gây bão mạng vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ, bình luận không ngừng.

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