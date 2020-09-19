Khi ôm con đi ngang qua ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương), người phụ nữ bất ngờ nhảy sông tự tử. Hậu quả khiến bé trai 1 tuổi tử vong.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã đưa được 2 mẹ con chị P.T.C (25 tuổi) từ sông Đồng Nai lên bờ. Tuy nhiên bé trai 1 tuổi đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào buổi sáng cùng ngày, chị C. ôm theo con trai đi qua ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên thì bất ngờ nhảy sông tự tử.

Người mẹ ôm con nhảy sông tự tử khiến bé trai 1 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu 2 nạn nhân. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ thì bé trai đã tử vong còn người mẹ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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