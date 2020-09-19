Thanh niên 27 kết hôn với vợ 52, dân mạng mỉa mai ‘giống mẹ con’, nhưng biết danh tính cô dâu, nhiều người muốn thay thế

Thế giới 19/09/2020 14:09

Hình ảnh của cặp đôi “đũa lệch” được chia sẻ lên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin về đám cưới của các cặp đôi “đũa lệch”. Mới đây, cộng đồng mạng lại xôn xao trước thông tin về đám cưới của một cặp đôi tại Trung Quốc. Theo đó, chú rể chỉ mới 27 tuổi trong khi cô dâu đã 52 tuổi. Nhiều người cho rằng khi đứng cạnh nhau, cả hai nhìn chẳng khác gì mẹ với con trai.

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Hình ảnh đám cưới của cặp đôi 'đũa lệch' gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Được biết, đám cưới này diễn ra tại khu dân cư Donghe, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trên thực tế, đám cưới này đã được diễn ra vào tháng 8/2017 nhưng thời gian gần đây hình ảnh này mới được “đào” lại, chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Vào thời điểm trên, đám cưới được người thân, bạn bè hết lời chúc phúc nhưng khuôn mặt chú rể lại có vẻ không vui. Trong đám cưới, chàng trai không hề nở nụ cười cũng như không hề nhìn vợ lấy một lần.

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Khuôn mặt chú rể như bị ép buộc trong ngày vui của mình - Ảnh: Internet

Không lâu sau đó, cộng đồng mạng đã tìm ra được danh tính của cặp đôi. Theo đó, cô dâu 52 tuổi là một chủ cửa hàng trang sức lớn, rất giàu có. Trong khi đó, chú rể là nhân viên của cửa tiệm này. Cô dâu từng có một đời chồng và có con riêng nhưng sau đó đã ly hôn. Sau một thời gian làm việc chung, bà chủ cửa hàng đã phải lòng chàng nhân viên của mình và quyết định tiến tới hôn nhân. Bất chấp lời dị nghị của những người xung quanh, cặp đôi này vẫn khẳng định tình yêu của mình là chân thật. Hai người quyết tâm sẽ cùng nhau xây dựng sự nghiệp. 

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Nhiều người nghi ngờ tình cảm của cặp đôi này - Ảnh: Internet

Sau khi được “đào” lại, câu chuyện trên lại một lần nữa gây bão mạng xã hội, được bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ về tình cảm của đôi vợ chồng cách nhau 25 tuổi này. Hầu hết mọi người đều cho rằng cả hai chỉ lợi dụng nhau. Người phụ nữ muốn được yêu đương còn người chồng thì lợi dụng tiền bạc của vợ. Tuy nhiên, cũng không ít người tin rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác và chúc phúc cho hai vợ chồng.

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