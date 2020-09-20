Bé gái 7 tuổi nhập viện vì bị bạo hành, xâm hại cầu xin bác sĩ: ‘Đừng cứu cháu, cháu không muốn quay lại bị cha mẹ tiếp tục hành hạ’

Thế giới 20/09/2020 15:29

Cô bé 7 tuổi nhập viện trong tình trạng bị chảy máu trong, có dấu hiệu bị bạo hành, lạm dụng tình dục. Khi được chữa trị, cô bé cầu xin bác sĩ đừng cứu mình.

Theo truyền thông địa phương, vào ngày 21/8, một bé gái 7 tuổi được đưa vào Bệnh viện De Las Margaritas, bang Puebla ở phía Đông trung tâm Mexico trong tình trạng bị bạo hành, lạm dụng tình dục nghiêm trọng.

Thời điểm trên, nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị chảy máu trong, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, bỏng lưng và bị xẹp một bên lá phổi. Trong thời gian điều trị, bé gái khiến các bác sĩ không cầm được nước mắt khi cầu xin: “Cháu muốn được chết, bác sĩ đừng cứu chữa cho cháu nữa. Cháu không muốn quay lại với cha mẹ để họ tiếp tục hành hạ cháu”.

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Bé gái 7 tuổi nhập viện vì bị lạm dụng tình dục, bạo hành dã man - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, cha mẹ của bé gái đang bị điều tra về tội ngược đãi trẻ em sau khi thông tin em gái 3 tuổi của nạn nhân tử vong vào tháng 6/2020 vừa qua. Bên cạnh đó, trong 2 năm qua bé gái này đã nhiều lần nhập viện vì bị bạo hành. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không có động thái hỗ trợ nào.

Trước đó, vào tháng 2 cô bé nhập viện với vết cắt ở chân. Đến tháng 4, nạn nhân lại phải trải qua cuộc phẫu thuật vì bị tổn thương đường ruột. Trong lần nhập viện vào tháng 8, nạn nhân bị bỏng nghiêm trọng, các bác sĩ phải tiến hành ghép da. Tại đồn cảnh sát, cha mẹ cô bé nói rằng những vết thương này do tự em gây ra.

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Hiện tại, cha mẹ bé gái đang bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh: Internet

Được biết, bé gái này sống chung với cha mẹ và bà nội. Ngoài cha mẹ, cảnh sát cũng bắt giữ người chú ruột với cáo buộc xâm hại tình dục cháu gái. Hiện vụ việc này đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội tại Mexico. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng địa phương vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   Mexico bạo hành dã man nóng trên mạng xã hội

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