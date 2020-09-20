Ngửi thấy mùi hôi thối, người dân đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ co cứng, trên cơ thể có nhiều vết thương nghi bị bỏng.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút hôm nay (20/9), một số người dân sống gần kênh Đa Cô (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) phát hiện mùi hôi thối dưới cống. Khi đến gần kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ đang nằm dưới cống nước.

Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ dưới cống kênh Đa Cô - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để trục vớt thi thể và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân là một phụ nữ khoảng 49 tuổi, trên người mặc bộ quần áo bằng vải.

Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương nghi do bị bỏng - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Công lý, tại hiện trường thi thể nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm úp mặt xuống nước, cơ thể co cứng và chảy nhiều máu. Bên cạnh đó, thi thể nạn nhân có nhiều vết thương nghi do bị bỏng. Cũng theo nguồn tin trên, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân đã tử vong cách đây khoảng 2 ngày.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-nang-bang-hoang-phat-hien-thi-the-nguoi-phu-nu-co-cung-duoi-cong-kenh-da-co-co-the-co-nhieu-vet-thuong-380656.html