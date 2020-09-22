Trong lúc đi đánh cá, người vợ trượt chân ngã xuống sông, chồng nhảy theo cứu nhưng bất thành khiến cả hai chết đuối thương tâm.

Trao đổi với báo chí, lực lượng chức năng huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tìm thấy thi thể 2 vợ chồng chết đuối thương tâm trên địa bàn. Hai nạn nhân qua đời để lại 4 đứa con nhỏ.

Nạn nhân được xác định là anh Phùn A Sám (sinh năm 1984) và vợ là chị Chíu Thị Hương (sinh năm 1985), trú tại thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 20/9, trong khi đánh bắt cá ở Khe Ban (xã Đồn Đạc), chị Hương trượt chân ngã xuống sông. Thấy vậy, anh Sám liền nhảy xuống cứu vợ nhưng bất thành khiến cả hai bị nước cuốn trôi.

Người dân bàng hoàng khi hay tin vợ chồng anh Sám chết đuối thương tâm - Ảnh: Internet

Sau đó, người dân xung quanh phát hiện nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, Công an huyện Ba Chẽ đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Lãnh đạo Công an huyện Ba Chẽ cho biết thi thể anh Sám được tìm thấy tại khu bờ suối vào buổi tối cùng ngày. Đến 7 giờ sáng hôm sau, thi thể chị Hương mới được tìm thấy.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho người nhà để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

4 đứa con của vợ chồng anh Sám bơ vơ vì mồ côi cả cha lẫn mẹ - Ảnh: Internet

Được biết, tại địa phương vợ chồng anh Sám sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá trên sông. Vợ chồng anh có 5 người con, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên anh chị đã cho người con út ngay sau khi sinh. Hiện tại, 4 cháu nhỏ mồ côi phải sống bơ vơ vì mất cả cha lẫn mẹ.

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