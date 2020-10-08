Thanh Hóa: Bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà văn hóa thôn

Xã hội 08/10/2020 18:28

Sau khi phát hiện bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà văn hóa thôn, người dân thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) lập tức báo cho chính quyền địa phương.

Mới đây, thôn Yên Lão, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) xảy ra trường hợp bé trai bị bỏ rơi khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, khoảng 18 giờ 40 ngày 7/10, một số người dân tại thôn Yên Lão phát hiện bé trai khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ lại ở gốc cây tại sân nhà văn hóa thôn. Em bé được quấn khăn, mặc quần áo, đi tất chân. 

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Bé trai bị bỏ rơi trước sân nhà văn hóa thôn - Ảnh: Công Lý

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến hiện trường lập biên bản, đưa bé trai đến trạm y tế để thăm khám và kiểm tra sức khỏe.

Hiện UBND thị trấn Vân Du đã đã giao bé trai cho một gia đình trên địa bàn chăm sóc, đồng thời phát thông báo tìm nhân thân trên các phương tiện truyền thông. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật. 

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