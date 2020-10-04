Người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở trạm xăng kèm bức thư tay của người mẹ. Trong thư, người mẹ cho biết bỏ rơi con vì đứa trẻ quá nghịch ngợm.

Mới đây, vụ việc người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở một trạm xăng, kèm theo một bức thư tay của người mẹ đã gây xôn xao dư luận địa phương. Thông tin trên The Sun cho biết, cậu bé 8 tuổi được người dân phát hiện bên vệ đường tại Pelalawan (Indonesia). Theo lá thư được cho là do người mẹ để lại, bà ta cho biết vì đứa con quá nghịch ngợm nên đã quyết định bỏ rơi bé. Bên cạnh đó, người phụ nữ này cũng xin lỗi và mong con tha thứ cho mình.

Người dân phát hiện bé trai bị bỏ rơi với nhiều vết thương trên mặt - Ảnh: The Sun

Trong thư, người mẹ viết: “Con ơi, hãy tha thứ cho mẹ nhé. Mẹ phải bỏ con trên đường vì mẹ không muốn con bị tra tấn vì sự nghịch ngợm của mình. Ngày nào con cũng gây rắc rối. Hãy tha thứ cho mẹ, hãy tự lo cho mình nhé”.

Bức thư người mẹ để lại cho con trai tiết lộ nguyên nhân vì sao bỏ rơi con - Ảnh: The Sun

Những người tìm thấy cậu bé cho biết, vào thời điểm được phát hiện, đứa trẻ mặc chiếc áo màu đỏ ngồi ở vệ đường nơi trạm xăng vào buổi tối muộn. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cảnh sát. Cũng theo nguồn tin trên, thời điểm đó, phần miệng và má của bé trai bị bầm, có vết trầy giống như bị đánh đập. Phía cảnh sát cho rằng những vết thương này có thể giải thích cho từ “tra tấn” của người mẹ trong bức thư.

Sau khi được chia sẻ, hình ảnh của cậu bé khiến nhiều người không khỏi xót xa. Hầu hết cư dân mạng đều cho rằng đứa trẻ này đã bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần.

Thông tin từ truyền thông địa phương cho biết phía cảnh sát đã gọi bố mẹ cậu bé đến thẩm vấn để làm rõ hành vi bạo hành và bỏ rơi con.

Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc trên.

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