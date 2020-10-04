Trong lúc cùng bà và mẹ ra đồng gặt lúa, hai đứa trẻ rơi xuống ao dẫn đến đuối nước thương tâm. Được biết, hai nạn nhân là anh em họ với nhau.

Trao đổi với báo chí, ông Lô Anh Hồng, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Nạn nhân được xác định là bé L.G.K (6 tuổi) và T.P.L (8 tuổi). Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 3/10, L. và K. theo bà và mẹ ra ruộng tại khu vực rừng thuộc bản Vĩnh Thành, xã Thành Sơn để gặt lúa.

Vụ đuối nước thương tâm khiến 2 đứa trẻ tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc bà và mẹ đang gặt lúa, hai cháu bé đi đến gần một ao nước của người dân, không may sảy chân rơi xuống dẫn đến đuối nước tử vong.

Một lúc sau, không thấy cả hai đâu nên người bà và mẹ vội đi tìm nhưng đã muộn. Sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, vớt 2 nạn nhân lên và bàn giao thi thể cho gia đình để tiến hành mai táng.

Theo thông tin trên Người lao động, 2 cháu bé bị đuối nước có quan hệ anh em. Một bé là con anh trai, một bé là con em gái. Hai cháu đi với bà và mẹ xem gặt lúa thì không may xảy ra vụ tai nạn đau lòng trên.

Cách đây không lâu, tại Lai Châu cũng vừa xảy ra vụ việc 3 cháu nhỏ từ 6 - 8 tuổi đi câu cá bị đuối nước tử vong. Cả 3 nạn nhân đều là học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 của Trường Tiểu học xã Bình Lư, huyện Tam Đường (Lai Châu).

Trước đó, vào sáng 4/9, cả ba đi nhận lớp, vì tuổi còn nhỏ nên các em không phải đi lao động. Sau khi ăn cơm, 4 em rủ nhau ra suối gần nhà câu cá.

Đi câu, 3 đứa trẻ đuối nước tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Giữa dòng suối có doi cát nên 3 em lội ra cắm cần câu, gặp phải chỗ nước sâu 3 - 4m nên hụt chân chìm xuống nước. Em còn lại trên bờ thấy vậy nên chạy đi gọi người đến cứu.

Ngay sau đó, người dân và cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để tìm kiếm. Sau khi vớt được các nạn nhân, mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

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