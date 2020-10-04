Chàng trai quyết chia tay, chỉ nhận con không nhận mẹ vì phát hiện bạn gái gọi mẹ là ‘bà điên’ khiến cộng đồng mạng tranh cãi

Xã hội 04/10/2020 09:53

Phát hiện bạn gái nói xấu mẹ, chàng trai kiên quyết chia tay. Khi người yêu thông báo có thai, anh chàng khẳng định chỉ nhận con không nhận mẹ.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện chàng trai một mực đòi chia tay bạn gái. Dù cô nàng thông báo có thai, anh chàng cũng không chịu cưới. Nguyên nhân là do chàng trai này phát hiện bạn gái nói xấu mẹ với bạn bè. 

Câu chuyện được chính anh chàng chia sẻ lên mạng xã hội và xin lời khuyên từ mọi người: “Tôi và bạn gái yêu nhau được 2 năm. Lúc trước thì em khá là hiền lành và biết chăm lo cho tôi. Tôi cứ nghĩ rằng đây chính là vợ tương lai hoàn hảo, bản thân cũng 32 tuổi tuổi rồi nên xác định là sẽ cưới chứ không muốn chơi bời gì nữa. Bọn tôi ra mắt hai bên rồi. Gia đình em thì không có gì để nói, em về nhà tôi thì ban đầu mẹ tôi vui lắm vì đây là người đầu tiên tôi dẫn về mà. 

Thế nhưng một thời gian sau, mẹ tôi lại một mực ngăn cản, không đồng ý chuyện hôn nhân này. Tôi có hỏi thì mẹ cũng chỉ nói đại khái là nói chuyện khó chịu và nhìn mặt không đứng đắn. Tôi chỉ nghĩ là chắc phụ nữ với nhau nên việc không thích nhau thì cũng khó tránh. Tôi cũng có nhà riêng rồi nên cùng lắm sau này lấy nhau thì 2 vợ chồng ra ở riêng.

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Anh chàng phát hiện bạn gái nói xấu mẹ nên quyết định chia tay - Ảnh: Internet

Thế rồi một ngày, tôi vô tình đọc được trong máy em đoạn tin nhắn của em với bạn, nhân vật chính trong cuộc nói chuyện này lại chính là mẹ tôi. 

Đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn của em gửi cho bạn: 'Bà mẹ ông T. như bà điên, đợt tao về nhà ông ấy có xuống bếp thể hiện nấu nướng, bà ấy đứng bên cạnh phụ mà cứ chỉ này chỉ nọ bắt tao làm theo, đã vậy lúc ăn lại còn hay soi tao nữa chứ. Đã hạ mình xuống nấu cho mà ăn là may rồi, làm cứ như ai cũng được tao nấu cho ăn ấy'.

Ba máu sáu cơn nổi lên, tôi phóng thẳng đến công ty em để đối chất. Ban đầu thì em vẫn chối là mình không có nói gì cả, đến khi tôi giơ những dòng tin nhắn ấy ra thì em cũng không biết lỗi mà còn thái độ kiểu 'ừ thì em sai đấy em xin lỗi được chưa'. Vậy là tôi quyết định chia tay luôn.

Mãi cho đến hôm nay thì em nhắn tin với tôi bảo em có thai với tôi rồi. Giờ không nói đến mẹ, mà ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận người vợ như này được nữa. Tôi nhất định sẽ không cưới người vợ này. Tôi phải giải quyết chuyện này thế nào bây giờ?”.

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Biết bạn gái có thai với mình, anh chàng vẫn quyết định không cưới. Hành động này gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Bên dưới bài viết, hàng nghìn người để lại bình luận, bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau. Bên cạnh một số ý kiến đồng tình với cách hành xử của anh chàng cũng có không ít người cho rằng anh nên suy nghĩ lại vì cả hai đã có con chung.

“Mặc dù kết hôn là chuyện của hai người nhưng nó còn ảnh hưởng đến cả gia đình hai bên. Nếu cô gái ngay từ đầu đã không tôn trọng mẹ của bạn thì sau này cũng khó sống chung”, M.K bình luận.

“Mình nghĩ ai cũng có lúc bồng bột, dù sao hai người cũng đã có con chung rồi nên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định nhé. Đừng để một lúc tức giận mà hối hận về sau”, một lời khuyên từ cư dân mạng.

Dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều. 

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