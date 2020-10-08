Người dân xã Quảng Thanh (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) phát hiện bé gái bị bỏ rơi cùng bức thư viết tay nên báo chính quyền địa phương.

Mới đây, tại xã Quảng Thanh (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) xảy ra trường hợp bé gái bị bỏ rơi khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo thông tin trên VTC News, khoảng 23 giờ ngày 6/10, bà N.T.C. (ngụ thôn Giếng, xã Quảng Thanh) phát hiện một bé gái được đặt trong thùng xốp để trước cửa nhà. Bên trong thùng có chăn mền, 2 bộ quần áo, 1 bình sữa, 1 hộp sữa bột và bức thư viết tay.

"Tôi sinh cháu bé ngày 4/2/2020. Do điều kiện kinh tế khó khăn tôi không nuôi được. Tôi đặt cháu ở đây, ông bà cô bác nào gặp cháu nuôi dạy cháu nên người. Tôi xin cảm ơn", nội dung bức thư được cho là của người mẹ.

Bé gái 8 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân cùng bức thư viết tay - Ảnh: VTC News

Bà C. lập tức trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương. Nhận được tin, lực lượng chức năng xã Quảng Thanh nhanh chóng có mặt tại hiện trường lập biên bản sự việc.

Sáng ngày 7/10, bé gái 8 tháng tuổi được đưa đến Trạm Y tế xã Quảng Thanh để kiểm tra sức khỏe ban đầu.

Hiện UBND xã Quảng Thanh đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé gái lên các phương tiện truyền thông. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

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