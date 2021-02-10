Nóng: Anh phát hiện thêm 2 biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Xã hội 10/02/2021 18:15

Các chuyên gia Anh đang tiến hành nghiên cứu 2 biến thể mới của virus SARS-CoV-2 thuộc vào nhóm “đáng lo ngại”.

Theo báo cáo của Nhóm Cố vấn Anh về mối đe dọa từ các virus chủng mới, các chuyên gia không loại trừ một biến thể virus trong đó, được đặt tên là E484K, có thể có khả năng lây lan với tốc độ nhanh hơn, cũng như có thể “kháng lại” tác dụng của các loại vaccine ngăn ngừa Covid-19 hiện nay. Tuy nhiên cho đến nay, nhóm chuyên gia vẫn chưa có kết luận chính thức về tốc độ lây lan của các chủng mới của virus.

Nóng: Anh phát hiện thêm 2 biến thể mới của virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1

Anh phát hiện thêm 2 biến thể mới của virus SARS-CoV-2 - Ảnh minh họa: BBC

Hai chủng mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại thành phố Bristol và thành phố cảng Liverpool, đều thuộc nhóm virus mới “đáng lo ngại đang được nghiên cứu”.

Vào giữa tháng 12/2020, Anh phát hiện ra một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với lây lan với tốc độ nhanh hơn đến 70%. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định không tìm thấy bằng chứng cho thấy chủng virus này gây tỷ lệ tử vong nhiều hơn hay khiến tỷ lệ bệnh diễn biến nặng nhiều hơn. Sau đó, một số quốc gia đã đình chỉ giao thông đường hàng không với Anh nhằm ngăn chặn sự lây lan của chủng virus mới.

Nóng: Anh phát hiện thêm 2 biến thể mới của virus SARS-CoV-2 - Ảnh 2

Chiều 29 Tết, thêm 20 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, riêng Hải Dương có 14 ca

Chiều 29 Tết, thêm 20 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, riêng Hải Dương có 14 ca

Bản tin 18h ngày10/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 21 ca mắc COVID-19, trong đó 20 ca ghi nhận tại cộng đồng ở Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai và TP Hồ Chí Minh; 01 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam chống dịch Covid-19

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