Trưa 29 Tết, Bộ y tế ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 lây trong cộng đồng ở Quảng Ninh

Ngày 10/2, theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ninh, tính đến 8 giờ sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm 4 ca nhiễm Covid-19.

Ngày 10/2, theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ninh, tính đến 8 giờ sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm 4 ca nhiễm COVID-19.

Trong đó, 1 ca là F1 của ổ dịch Vân Đồn (vợ bệnh nhân 1.553) đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2 (P.Hà Khánh, TP.Hạ Long). Hai ca là F1 của ổ dịch Hải Dương đã được các ly tại khu cách ly tập trung TX.Đông Triều (Quảng Ninh), xét nghiệm lần 1 và lần 2 đều âm tính nhưng lần 3 dương tính với SARS-CoV-2, đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (TP.Uông Bí, Quảng Ninh). Một ca có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch Hải Dương, hiện được cách ly điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Đáng chú ý, đến thời điểm này, gia đình bệnh nhân 1553 có 5 người dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó, từ 27/1 - 10/2, tại Quảng Ninh có 57 ca dương tính với virus gây bệnh Covid-19, đều liên quan đến ổ dịch Chí Linh, Vân Đồn.

Qua truy vết, cơ quan y tế tại Quảng Ninh xác định 104.229 trường hợp tiếp xúc gần. Trong đó, có 3.351 người là F1, 17.198 người là F2, còn lại là các trường hợp F3 và F4. Hiện 613 người đang cách ly tại các cơ sở y tế và 1.927 người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, sau khi khoanh vùng được các ổ dịch, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại để phục vụ người dân trên địa bàn. Hai địa phương Vân Đồn, Đông Triều tạm dừng giãn cách xã hội để tạo điều kiện cho người dân đón Tết.

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