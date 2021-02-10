Sáng 29 Tết, thêm một ca nhiễm Covid-19 mới lây trong cộng đồng

Bộ Y tế sáng 10/2 ghi nhận một ca dương tính nCoV sau 4 lần xét nghiệm, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, chồng của "bệnh nhân 1820".

"Bệnh nhân 2070", nam, 22 tuổi, đã được cách ly tập trung từ ngày 1/2, kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 9/2 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, 24 giờ qua ghi nhận 17 ca nhiễm cộng đồng. Tổng từ ngày 28/1 đến 10/2, Bộ Y tế ghi nhận 484 ca nhiễm cộng đồng, ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (327), Quảng Ninh (53), TP HCM (33), Hà Nội (28), Gia Lai (22), Bình Dương (6), Bắc Ninh (4), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hải Phòng, Hà Giang mỗi nơi một ca.

Tính trên cả nước đến nay, tổng ca nhiễm lên 2.070, số khỏi 1.474, số tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó 14 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 14 người âm tính lần hai và 4 người âm tính lần ba.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly hơn 99.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 800; cách ly tập trung hơn 20.000, còn lại ở nhà hoặc nơi lưu trú.

Thế giới ghi nhận hơn 2,2 triệu người chết vì Covid-19 trong khoảng 108 triệu người nhiễm. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch, tiếp theo là Ấn Độ và Brazil.

Sáng 29 Tết, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới ở Bắc Giang Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 lúc 6h ngày 10/2 cho biết, 12 giờ qua Việt Nam phát hiện thêm 1 ca mắc mới, tổng số bệnh nhân ở Việt Nam là 2.070 người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-29-tet-them-mot-ca-nhiem-covid-19-moi-lay-trong-cong-dong-395794.html