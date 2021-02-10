Cách ly em bé 3 ngày tuổi liên quan đến bệnh nhân số 1979

Xã hội 10/02/2021 05:50

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, liên quan đến các ca mắc COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế tỉnh đã truy vết và cách ly những trường hợp là F1, trong đó có một cháu bé 3 ngày tuổi.

Theo đó, liên quan đến bệnh nhân số 2027 (sinh sống, làm việc tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) về thăm gia đình tại đường Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu, trong ngày 8/2, cơ quan y tế đã xác định 11 ca F1, chuyển đi cách ly tập trung, 14 trường hợp F2 cách ly tại nhà…

Liên quan đến trường hợp khác là bệnh nhân tên D.T.Y, ngành chức năng xác định 1 trường hợp F1 tại thành phố Vũng Tàu và đã đưa đi cách ly tập trung, 2 trường hợp F2 thực hiện cách ly tại nhà.

Về trường hợp bệnh nhân số 1979 tên L.T.A (trú tại Thuận An, Bình Dương) có 2 F1 tại huyện Châu Đức cũng đã thực hiện cách ly tập trung. Ngoài ra, có thêm một trường hợp là cháu bé 3 ngày tuổi hiện đã được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức do có đến khu nhà trọ có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến ca bệnh này có 5 trường hợp là F2 đang cách ly tại nhà.

Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã nhanh chóng phun khử những nơi các ca mắc COVID-19 đi tới, đồng thời yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục cập nhật điểm thông báo của Bộ Y tế, thông tin rộng rãi để người dân biết khai báo, thực hiện biện pháp giám sát và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Đến nay, qua truy vết, Bà Rịa - Vũng Tàu xác định có 91 trường hợp trở về từ các địa phương có dịch như: Quảng Ninh, Hải Dương, Bình Dương đều đã được giám sát, cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Những người đi chung chuyến bay với các ca mắc COVID-19 cũng cho kết quả âm tính lần 1. Một số người cho kết quả âm tính lần 2 và hoàn thành thời gian cách ly vào ngày 8/2.

Tính đến sáng 9/2, Bà Rịa - Vũng Tàu chưa phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Cách ly em bé 3 ngày tuổi liên quan đến bệnh nhân số 1979 - Ảnh 1

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