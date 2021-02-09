Tối 9/2, Bộ y tế công bố 16 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 13 ca lây nhiễm trong cộng đồng.
- Gia Lai có ca dương tính SARS-CoV-2 thứ 22, là một bé 6 tuổi
- Virus SARS-CoV-2 đã âm thầm lây lan trong cộng đồng tại TP.HCM từ lâu, đây là đợt dịch phức tạp nhất
THÔNG BÁO VỀ 16 CA MẮC COVID-19 MỚI (BN2054-BN2069)
Trong đó có 13 ca lây nhiễm cộng đồng (6 Hải Dương, 2 Hà Nội, 2 Hưng Yên, 2 TP Hồ Chí Minh, 1 Gia Lai) và 03 ca nhập cảnh (1 Long An, 2 TP Hồ Chí Minh). Cụ thể:
- 13 Ca bệnh lây nhiễm cộng đồng:
+ CA BỆNH 2054-2059 (BN2054-5059) ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: là các trường hợp liên quan đến ổ dịch Chí Linh, đã được cách ly tập trung. Xét nghiệm lần 3 ngày 08/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
+ CA BỆNH 2060 (BN2060) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: nam, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, có liên quan dịch tễ với ổ dịch huyện Lai Cách, tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 08/02/2021 và ngày 09/02/2021 đều dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
+ CA BỆNH 2062 (BN2062): nữ, 69 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
+ CA BỆNH 2063 (BN2063): nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
BN2062-BN2063 tiếp xúc với BN2060. Kết quả xét nghiệm ngày 08/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
+ CA BỆNH 2064 (BN2064): nam, 73 tuổi, địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Bệnh nhân tiếp xúc với BN1819, đã được cách ly từ 30/01/2021. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 09/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
+ CA BỆNH 2065 (BN2065): nam, 43 tuổi, địa chỉ tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ CA BỆNH 2066 (BN2066): nam, 25 tuổi, địa chỉ tại Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
BN2065 là nhân viên hãng VNA chi nhánh Miền Nam, làm việc ở bộ phận giám sát bốc xếp hàng hóa; BN2066 là nhân viên Công ty VIAGS, làm việc ở bộ phận bốc xếp hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất. Kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân ngày 08/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.
+ CA BỆNH 2069 (BN2069): nữ, 6 tuổi, địa chỉ tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, trong vùng phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 09/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai.
- 03 Ca bệnh nhập cảnh:
+ CA BỆNH 2061 (BN2061) ghi nhận tại tỉnh Long An: nam, 26 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày 02/02/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ7139, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 09/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An.
+ CA BỆNH 2067 (BN2067): nữ, 16 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hồng Kông, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 05/02/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 06/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
+ CA BỆNH 2068 (BN2068): ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, nam, 43 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Costa Rica. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hồng Kông, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 24/01/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 07/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.