Tối 9/2, Bộ y tế công bố 16 ca nhiễm COVID-19 mới

5 trường hợp nhiễm COVID-19 ở quận Gò Vấp đều liên quan bệnh nhân 1979. Lúc đầu xác định cả 5 trường hợp này đều là F2, nhưng khi xét nghiệm, tất cả lại là F0. Quận Bình Tân cũng có 5 trường hợp F2 thành F0 và cũng liên quan đến bệnh nhân 1979.