Virus SARS-CoV-2 đã âm thầm lây lan trong cộng đồng tại TP.HCM từ lâu, đây là đợt dịch phức tạp nhất

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) nhận định đợt dịch COVID-19 đang diễn ra tại TPHCM không phải đợt dịch lớn nhất nhưng phức tạp nhất. Theo ông Phu, virus đã âm thầm lây lan trong cộng đồng một khoảng thời gian từ lâu.

Ngày 7/2, TPHCM thông báo phát hiện 24 ca dương tính tại cộng đồng xuất phát từ việc truy vết nhóm công nhân làm nhiệm vụ bốc xếp hàng hóa tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Điều đáng nói là trong số này nhiều trường hợp F1 âm tính song F2 lại dương tính. Vì rất có thể F1 trước đó có thể đã dương tính nhưng không có triệu chứng và đã lây sang F2 và hiện nay F1 đã khỏi. Chuyên gia Trần Đắc Phu nhận định gần 30 ca mắc mới chỉ trong vòng 2 ngày cùng với hiện tượng một số trường hợp F1 âm tính nhưng F2 lại dương tính cho thấy virus đã âm thầm lây lan trong một khoảng thời gian từ lâu. Virus đã lây lan trong cộng đồng, sân bay, nơi mọi người giao lưu, đi lại nhiều.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng TPHCM cũng chưa tìm ra nguồn lây. Những ca bệnh được phát hiện ở khu dân cư đều dựa trên các trường hợp F1 của ổ dịch ở sân bay. Tuy nhiên, các trường hợp dương tính tại sân bay chưa chắc là đã bắt nguồn từ BN1979 (ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất). "Vì vậy những trường hợp này chưa chắc đã phải là F của nhau. Điều này cũng khiến ổ dịch tại TPHCM phức tạp hơn. Ổ dịch sân bay cũng chưa chắc là ổ chỉ điểm. Trong khi đó với ổ dịch tại Hải Dương, chúng ta có thể dự đoán dịch bắt đầu xuất hiện từ ngày 14-15/1. Chúng ta cũng đã sớm khoanh được vùng dịch là Công ty TNHH Poyun, sớm phong tỏa thành phố Chí Linh và Quảng Ninh là sân bay Vân Đồn. Việc khoanh trúng ổ dịch rất quan trọng, từ đó dễ ngăn chặn nguồn bệnh hơn”, PGS.TS Trần Đắc Phu nói.

Theo ông Phu, thời điểm này không thể dự đoán được tình hình dịch tại TPHCM vì ẩn số nhiều nguy cơ, có khả năng sẽ có thêm nhiều ca mới lây lan đáng lo ngại tại đây. Các chuyên gia dich tễ cho rằng TPHCM phải xét nghiệm và truy vết quyết liệt để phát hiện những điểm nguy cơ phục vụ cho việc phong tỏa tránh lây lan, đồng thời để phát hiện những điểm nguy cơ khác nữa. Cũng theo PGS. TS Trần Đắc Phu, TPHCM cần xét nghiệm trên diện rộng nhưng có chỉ định, không phải làm tràn lan mà chọn điểm để xét nghiệm. Vừa rồi khu vực sân bay là một điểm có nguy cơ. Phương pháp xét nghiệm gộp mẫu rất hiệu quả để làm điều này, vừa tiết kiệm mẫu, chi phí, thời gian, vừa giúp xét nghiệm nhanh, tăng năng suất. Chuyên gia khuyến cáo, điều quan trọng hiện tại là người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện phòng bệnh. Cụ thể, thực hiện đầy đủ thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, khoảng cách, khai báo y tế...

Tin vui: 100% nhân viên sân bay Vân Đồn âm tính sau 2 lần xét nghiệm Gần 160 cán bộ nhân viên Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 sau 2 lần xét nghiệm bằng phương pháp Realtime - PCR.

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