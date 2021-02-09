Hưng Yên: Một nam giáo viên dương tính với Covid-19 qua test nhanh

Người đàn ông 38 tuổi, trú tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, test nhanh tại Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính với Covid-19.

Bác sĩ Vũ Xuân Phú, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết đã chuyển người đàn ông tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm thêm, cách ly.

Người đàn ông là giáo viên trường Cao đẳng Công thương. Trường nằm ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Theo thông tin anh cung cấp với cơ quan chức năng, anh từ trường về nhà khoảng một tháng nay và có một số lịch trình ở tỉnh Hưng Yên. Ngày 8/2, anh tới Bệnh viện Phổi Trung ương khám bệnh. Hiện anh đã được lấy mẫu, xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Cơ quan chức năng đã họp khẩn và truy vết, xác minh được 13 trường hợp nghi là F1, 15 trường hợp nghi là F2. Các F đã đưa đi cách ly tập trung và phun thuốc sát khuẩn những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Các trường hợp có liên quan tới nam giáo viên tiếp tục được điều tra, truy vết.

Test nhanh nCoV hoạt động dựa trên việc phát hiện kháng thể cơ thể tạo ra để chống lại virus xâm nhập. Khi lượng kháng thể cao, xét nghiệm sẽ báo dương tính. Đây là xét nghiệm sử dụng để phát hiện kháng thể của người bị nhiễm và đã khỏi bệnh, thường mang giá trị sàng lọc. Vì vậy, cần xét nghiệm thêm bằng phương pháp RT-PCR để khẳng định người này có nhiễm nCoV hay không.

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