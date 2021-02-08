Nóng: Điều chỉnh lịch nghỉ Tết 2021 của học sinh cả nước để phòng tránh dịch Covid-19

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành phố đã được điều chỉnh để phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương. Cụ thể thời gian nghỉ và ngày quay lại trường học như sau:

Các cháu trường mầm non, học sinh, học viên các trường phổ thông các cấp, các trung tâm giáo dục thường xuyên được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 2/2 thay cho thông báo trước đó.

Quyết định cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ 1/2, sớm hơn 4 ngày so với lịch trước đó của Sở GDĐT/ Thông tin được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 nghe báo cáo tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang

Cán bộ, giáo viên, học sinh được nghỉ học phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 4/2 cho đến khi có thông báo đi học lại.

Bắc Kạn

Học sinh các bậc học trên địa bàn tỉnh học từ ngày 30/1 đến hết ngày 16/2.

Bạc Liêu

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chiều 4/2, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông báo tất cả học sinh, sinh viên các cấp nghỉ học từ ngày 5/2.

Bắc Ninh

Các cấp học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ từ ngày 29/1 cho đến khi có thông báo mới.

Bến Tre

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 từ ngày 8/2/2021 đến hết ngày 16/2/2021 (ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng 2021), tổng cộng 9 ngày.

Bình Định

Học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 3/2/2021 đến khi có thông báo đi học trở lại.

Bình Dương

Học sinh toàn tỉnh nghỉ tết từ ngày 1/2/2021 để phòng chống dịch COVID-19.

Bình Phước

Mầm non nghỉ từ 8/2 đến hết 19/2; Các cấp học khác từ ngày 10 đến hết 16/2.

Bình Thuận

Học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2021 từ ngày 3/2.

Cà Mau

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 từ ngày 7/2/2021 đến ngày 21/2/2021.

Cao Bằng

Toàn bộ 129/304 học sinh, sinh viên, học viên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1/2 để phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo.

Đắk Lắk

Học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3/2 để phòng, chống dịch COVID-19/ Các trường thực hiện chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Đắk Nông

Học sinh sẽ được nghỉ Tết Âm lịch 2021 từ ngày 4/2 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Điện Biên

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đối với tất cả các cấp học là từ ngày 3/2/2021.

Đồng Nai

Học sinh toàn tỉnh được nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 4/2/2021 để phòng chống COVID-19.

Đồng Tháp

Sở GDĐT đã thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu 2021/ Theo đó, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bắt đầu nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu từ ngày 2/2.

Gia Lai

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học từ chiều 30/1 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Giang

Thời gian nghỉ phòng chống COVID-19 và nghỉ Tết Nguyên đán đối với cấp học Mầm non, cấp Tiểu học, cấp THCS và bổ túc THCS, cấp THPT và bổ túc THPT là từ ngày 1/2.

Hà Nam

Ngày 2/2, UBND tỉnh Hà Nam có Công văn 292/UBND- KGVX về việc cho trẻ em, học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3/2 đến hết 16/2 để phòng, chống dịch bệnh.

Hà Tĩnh

Học sinh bắt đầu nghỉ tết từ ngày 4/2/2021 để phòng chống dịch COVID-19.

Hải Dương

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và phòng chống dịch COVID-19 của học sinh cả tỉnh bắt đầu từ ngày 29/1 đến khi có thông báo đi học trở lại.

Hậu Giang

Thời gian nghỉ Tết của học sinh, học viên bắt đầu từ ngày 3/2/2021 đến khi có thông báo đi học lại.

Hòa Bình

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Tân Sửu được điều chỉnh do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, học sinh các cấp được nghỉ học từ 1/2 cho đến khi có thông báo.

Hưng Yên

UBND tỉnh mới ban hành công văn cho phép học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19/ Học sinh Hưng Yên nghỉ học từ ngày 1/2 đến khi có thông báo đi học trở lại.

Khánh Hòa

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Khánh Hòa quyết định cho học sinh các cấp học nghỉ học 9 ngày liên tục: từ ngày 8/2/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 16/2/2021 (thứ Ba).

Kiên Giang

Học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 từ ngày 3/2 cho đến khi có thông báo chính thức đi học lại.

Kon Tum

Học sinh nghỉ Tết Tân Sửu năm 2021 từ ngày 3/2 cho đến khi có thông báo đi học lại.

Lai Châu

Ngày 1/2, Sở GDĐT tỉnh Lai Châu thông báo cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 1/2 cho đến khi có thông báo mới.

Lâm Đồng

Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu cùng phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 3/2.

Lạng Sơn

Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 4/2/2021 đến khi có thông báo mới.

Lào Cai

Cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ từ ngày 4/2/2021 để phòng chống dịch COVID-19.

Long An

Học sinh được nghỉ Tết Âm lịch từ 2/2 đến khi có thông báo đi học trở lại.

Nam Định

Học sinh, học viên văn hóa các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX: nghỉ 09 ngày, từ thứ Hai ngày 08/02/2021 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết thứ Ba ngày 16/02/2021 (ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Nghệ An

Các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu nghỉ từ ngày 8/2/2021 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16/2/2021 (tức ngày mồng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Ninh Bình

Sở GDĐT điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 như sau: Đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX nghỉ Tết từ ngày 04/02 đến hết ngày 16/02.

Ninh Thuận

Học sinh toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 3/2.

Phú Thọ

Sở GDĐT đã có văn bản về việc cho phép học sinh nghỉ học, phòng chống dịch COVID-19/ Theo đó, học sinh Phú Thọ nghỉ học từ 3/2, cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Quảng Bình

Học sinh toàn tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu cùng phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 4/2 cho đến khi có thông báo mới.

Quảng Nam

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu là 8 ngày từ 7/2 đến 16/2/2021 (tức 26/12 đến 5/1 Âm lịch năm Tân Sửu).

Quảng Ngãi

Học sinh mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 4/2/2021.

Quảng Ninh

Theo chỉ thị của UBND tỉnh, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ sở giáo dục thông báo để tất cả trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên từ bậc mầm non đến đại học trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Trị

Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 5/2 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Sóc Trăng

Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2021 kéo dài 2 tuần, từ ngày 8/2 đến hết 20/2.

Sơn La

Theo thông báo của Sở GDĐT, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ 1/2 đến hết ngày 16/2.

Tây Ninh

Học sinh toàn tỉnh được nghỉ Tết Nguyên đán và phòng chống dịch COVID 19 từ ngày 2/2.

Thái Bình

Học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19 từ 1/2 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Thái Nguyên

UBND tỉnh Thái Nguyên đã đồng ý cho học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nghỉ học từ ngày 1/2/2021 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (hết ngày 16/2/2021) để phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Hóa

Chiều 1/2, UBND tỉnh Thanh Hóa có thông báo cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cở sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 2/2 cho đến khi có thông báo mới.

Thừa Thiên - Huế

Đối với học sinh, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8/2/2021 (thứ hai) đến hết ngày 16/2/2021 (thứ ba, tức là từ ngày 27 tháng chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Tân Sửu).

Tiền Giang

Học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bắt đầu từ ngày 03/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021

Trà Vinh

Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 4/2 cho đến khi có thông báo đi học lại.

Tuyên Quang

Sở GDĐT đã có văn bản về việc cho phép học sinh nghỉ học, phòng chống dịch COVID-19/ Theo đó, học sinh Tuyên Quang nghỉ học từ 1/2, cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Vĩnh Long

Theo thông báo của Sở GDĐT Vĩnh Long, các trường mầm non, phổ thông và đơn vị trực thuộc sở nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 3/2.

Vĩnh Phúc

Học sinh toàn tỉnh được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 1/2 cho đến khi có thông báo đi học lại.

Yên Bái

Học sinh được nghỉ học 11 ngày/ Cụ thể, từ 8/2 đến hết 18/2/2021 (tức 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Phú Yên

Trong công văn hỏa tốc tối 1/2, Sở GDĐT Phú Yên thông báo cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh dừng đến trường từ ngày 2/2.

Cần Thơ

Học sinh các cấp học trên địa bàn Cần Thơ sẽ nghỉ Tết Tân Sửu 2021 từ ngày 2/2.

Đà Nẵng

Trẻ mầm non, học sinh, học viên các trường mầm non, tiểu học, THCS và các trường, trung tâm trực thuộc sở được nghỉ từ ngày 8/2/2021 đến hết ngày 16/2/2021.

Hải Phòng

Theo thông báo khẩn của UBND TP, học sinh các cấp nghỉ học từ ngày 29/1 đến khi có thông báo mới.

Hà Nội

UBND TP/Hà Nội đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp học (mầm non đến THPT) nghỉ học để phòng dịch COVID-19/ Như vậy, 2 triệu học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán trước 1 tuần từ ngày 1/2 cho đến khi có thông báo mới.

TP.HCM

Trưa 1/2, UBND TP.HCM vừa có quyết định cho phép học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn dừng đến trường từ ngày 2/2.