Truy bắt tội phạm ma túy, thiếu tá công an hy sinh ngày 25 Tết

Xã hội 07/02/2021 13:21

Trong lúc làm nhiệm vụ triệt phá tụ điểm ma túy, thiếu tá công an ở Thanh Hóa hy sinh khi bị đối tượng dùng súng chống trả quyết liệt.

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy.

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Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy - Ảnh: Người Lao Động

Theo Người Lao Động, vào khoảng 19 giờ ngày 6/2, tổ công tác Công an huyện Mường Lát gồm 5 người thực hiện việc trinh sát, mật phục bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm (xã Trung Lý, huyện Mường Lát) đi bản Mau (xã Mường Lý, huyện Mường Lát) tiêu thụ.

Trong quá trình vây bắt, các đối tượng đã chống trả quyết liệt và dùng súng bắn về tổ công tác làm Thiếu tá Vi Văn Luân (SN 1981, công an viên xã Pù Nhi) bị thương nặng.

Ngay sau đó, Thiếu tá Luân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ cũng như truy bắt các đối tượng đã bỏ trốn.

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