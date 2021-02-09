Tin vui: 100% nhân viên sân bay Vân Đồn âm tính sau 2 lần xét nghiệm

Xã hội 09/02/2021 12:51

Gần 160 cán bộ nhân viên Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 sau 2 lần xét nghiệm bằng phương pháp Realtime - PCR.

Trước đó, ngày 28/1, toàn bộ Sân bay Vân Đồn đóng cửa vì xuất hiện ca bệnh 1553 là nhân viên an ninh làm việc tại sân bay Vân Đồn. Sau đó, Quảng Ninh ghi nhận thêm hơn 10 ca mắc mới là nhân viên an ninh thuộc tổ An ninh Nội Bài và một số đơn vị khác làm việc tại sân bay như Công ty nhiên liệu hàng không Skypec, Đài kiểm soát không lưu và Đài VOR. Đây đều là các đơn vị không trực tiếp tham gia phục vụ công việc đón chuyến bay về từ vùng dịch.

Ngay khi xuất hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên, Cảng HKQT Vân Đồn đóng cửa, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, cách ly y tế toàn bộ nhân viên sân bay và các lực lượng làm việc tại sân bay Vân Đồn. Sau 12 ngày đóng cửa, toàn bộ 132 người đang thực hiện cách ly tại sân bay Vân Đồn đều đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 sau 2 lần xét nghiệm.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá, ổ dịch tại Vân Đồn cơ bản đã được kiểm soát. Sân bay Vân Đồn sẽ đề nghị các cơ quan nhà nước tới kiểm tra, xác nhận các điều kiện khác thác và đảm bảo chống dịch trước khi khai thác trở lại, dự kiến sẽ mở cửa vào ngày 21/2/2021 theo quy định phòng dịch.

Tin vui: 100% nhân viên sân bay Vân Đồn âm tính sau 2 lần xét nghiệm - Ảnh 1

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