Gia Lai có ca dương tính SARS-CoV-2 thứ 22, là một bé 6 tuổi

Xã hội 09/02/2021 17:45

Đến chiều ngày 9/2, ngành chức năng tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể theo CDC Gia Lai, trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới nhất là một bé 6 tuổi tên S.H'.P.T, trú tại tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. T. là học sinh sinh lớp lá của trường Mẫu giáo xã Ia Trok (huyện Ia Pa) và đã nghỉ học từ ngày 23/1 đến nay.

Trước đó, bệnh nhân (BN) được xét nghiệm theo mẫu gộp gia đình 12 người trong trường hợp lấy mẫu diện rộng trong vùng đã phong tỏa.

Sau khi có mẫu gộp dương tính, ngành chức năng đã tiến hành xét nghiệm lại mẫu đơn và phát hiện 1 trường hợp dương, 11 người còn lại âm tính.

Hiện BN đã được cách ly điều trị theo quy định.

Như vậy, đây là trường hợp dương tính SARS-CoV-2 thứ 22 phát hiện tại tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần cảnh giác không được chủ quan, lơ là, dịch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Tất cả các hoạt động cung ứng hàng hoá, giải cứu nông sản phải nhanh chóng triển khai giúp cho người dân.

Bên cạnh đó, cần hướng dẫn, vận động, tuyên truyền cho người dân, người lao động ở tại thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa yên tâm ở lại địa phương ăn Tết, không nên vượt các chốt kiểm soát về các địa phương khác đón Tết để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

 

 

Gia Lai có ca dương tính SARS-CoV-2 thứ 22, là một bé 6 tuổi - Ảnh 1

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