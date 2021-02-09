Nam công nhân nghi nhiễm COVID-19 do tiếp xúc gần nhân viên karaoke: Lịch trình di chuyển dày đặc

Xã hội 09/02/2021 15:33

Nam công nhân làm việc tại Công ty cổ phần SilkRoad Hà Nội (ở Khu công nghiệp Đại An, Hải Dương) nghi nhiễm COVID-19 do tiếp xúc gần với nhân viên quán karaoke.

Chiều 9-2, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết trên địa bàn có 1 ca nghi nhiễm tại xã Tiền Tiến là 1 nam công nhân (35 tuổi, thôn Cập Thượng) làm việc tại Công ty cổ phần SilkRoad Hà Nội ở Khu công nghiệp Đại An.

Đáng chú ý, nam công nhân này có lịch trình di chuyển dày đặc sau khi tiếp xúc với F0 là nữ nhân viên T. V. T. Y. (24 tuổi, nhân viên phục vụ ở quán karaoke Hương Sen).  

Khoảng từ 20h30 đến 22h ngày 23-1, anh đi hát tại quán karaoke Hương Sen ở Cẩm Giàng cùng 4 người bạn và 5 nhân viên của quán. Sau đó, anh đi taxi về quán vịt quay tại đường Bà Triệu, đoạn gần đường Ngô Quyền, rồi đi xe máy về nhà.

Từ ngày 23-1 đến 5-2 đi làm tại Công ty cổ phần SilkRoad Hà Nội ở Khu công nghiệp Đại An.  Hằng ngày, 7h30 anh bắt đầu làm việc, tiếp xúc với 7 người cùng phòng và trưa ăn tại nhà ăn tập thể của công ty, thường xuyên có khoảng 30 người cùng ăn tại nhà ăn. Khoảng 17h, anh nghỉ làm, đi xe máy về nhà.

Ngày 24-1, anh đưa con sang nhà cụ Nguyễn Thị C. chơi, khi đó có cụ C. và các con, cháu cụ C.. Cùng ngày, anh mua đồ chơi tại quán anh H. ở đầu ngõ, gặp cô giáo chủ nhiệm của con trai.

Ngày 27-1, anh đến trạm Vimeco, đường Tây Mỗ, Hà Nội, gặp anh C.. Trưa đi ăn bún chả ở gần sân vận động Mỹ Đình, sau đó vào tòa nhà Park Hill mua quần áo.

Chiều cùng ngày, đến trạm trộn bêtông Việt Tiệp (đường Nguyễn Xiển, Hà Nội) gặp anh L. và 2 người vận hành, sau đó đi ăn tối ở quán gần đó. Khoảng 0h ngày hôm sau mới về đến nhà.

Ngày 31-1, thay dầu xe ở cửa hàng của anh B. ở thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến. Vào đại lý Quốc Tươi, thôn Cập Thượng để mua đồ. 

Ngày 31-1, đi một mình, mua hoa lan tại đường Trường Chinh của nhà anh L.. Có tiếp xúc anh L., sau đó đến vườn hoa lan gần khách sạn Hoàng Gia.

Các ngày 1 và 2-2 đi chợ Tiền Tiến, đối diện UBND xã, mua hoa quả ở quán nhà T. mua thức ăn trong chợ.

Ngày 1-2, cùng chú H. và 1 người quen của người này đi bắt nghé tại phường Nam Đồng, thuê 3 thợ thịt nghé, mang cho bố vợ ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, nhờ chú K. gửi hộ thịt cho một người dân khác ở gần nhà bố vợ. Tối cùng ngày ra vườn nhà ông K. chơi và ăn cơm.

Khoảng 9h ngày 2-2, có biểu hiện gai gai sốt, đi mua thuốc ở hiệu thuốc thôn Cập Nhất.

Ngày 4 và 5-2 đi làm bình thường, đo nhiệt độ tại công ty, không sốt. Đến chiều 5-2, sốt cao, vợ đi mua thuốc trên thành phố Hải Dương.

Ngày 7-2, đi khám tại Trung tâm y tế thành phố Hải Dương, được hướng dẫn sang Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương, hỏi triệu chứng xong cho về nhà theo dõi. Trên đường về, có qua tạp hóa Trang Chip, ở đường Nguyễn Trãi để mua kem đánh răng.

Khoảng 16h ngày 8-2, nhận được thông báo của nhóm đi hát cùng ngày 23-1 có liên quan đến tiếp xúc với F0 T.V.T.Y.. 

Sau đó, nam công nhân ra trạm y tế xã khai báo y tế và được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương.

Trước đó, vào ngày 7-2 thì nữ nhân viên T. V. T. Y. phát hiện dương tính với COVID-19.

Sáng 9-2, UBND xã Tiền Tiến (TP Hải Dương) cũng đã lập rào chắn, phong tỏa tạm thời 1 ngõ ở xóm Quang Trung, thôn Cập Thượng. Khu vực phong tỏa có 55 hộ dân với 167 nhân khẩu. Lực lượng chức năng đã truy vết các trường hợp tiếp xúc gần. Đến 11h cùng ngày đã xác định được 47 F1 tại nơi cư trú và 91 F1 tại nơi làm việc.

Nam công nhân nghi nhiễm COVID-19 do tiếp xúc gần nhân viên karaoke: Lịch trình di chuyển dày đặc - Ảnh 1

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