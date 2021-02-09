Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca mới dương tính với Covid-19

Trưa 9/2, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính mới, bệnh nhân Đ.Đ.N., nam, 73 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.
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Trưa ngày 9/2, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận ca dương tính mới ở Hà Nội. Bệnh nhân là nam, 73 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.
Bệnh nhân là F1 của BN1819 và được lấy mẫu lần 1 ngày 30/01, kết quả âm tính do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thực hiện. Bệnh nhân sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại tiểu đoàn 14, 15 Sư đoàn 308 Hòa Thạch, Quốc Oai.
Ngày 03/02, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện đa khoa Hà Đông điều trị do xuất hiện đau đầu kèm tiền sử bệnh tiểu đường.
Ngày 08/02, bệnh nhân ho và được Bệnh viện đa khoa Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả nghi ngờ (BV Hà Đông).
Ngày 9/2, mẫu bệnh phẩm được gửi đến CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính.
Như vậy đến nay Hà Nội ghi nhận 27 ca mắc Covid-19 tại 6 quận, huyện, gồm Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng và Đống Đa.