Quảng Nam: 900 người về quê ăn Tết phải cách ly tại nhà

Xã hội 09/02/2021 15:36

Quảng Nam đã thực hiện cách ly tại nhà khoảng 900 người về từ các tỉnh có ca dương tính với Covid-19.

Ngày 9/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết tính đến sáng cùng ngày địa phương đã thực hiện cách ly khoảng 900 người về từ các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và địa phương khác có ca dương tính với Covid-19. Trong số này 9 người cách ly tập trung, những người khác cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú.

Trao đổi với Zing, ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam), cho biết đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm cho 462 người, trong đó có 434 mẫu âm tính, 28 mẫu chưa có kết quả.

Ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho hay trong dịp Tết Tân Sửu, người dân ở TP.HCM, Bình Dương và các nơi có dịch về quê ăn Tết sẽ thực hiện khai báo y tế và cách ly đối với một số trường hợp.

"Đối với người ở những xã, phường có người dương tính sẽ cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. Nếu những quận, huyện có người dương tính nhưng không phải xã, phường đó thì cách ly tại nhà 14 ngày. Những người không ở nơi có quận, huyện có người dương tính thì tự theo dõi sức khỏe", ông Văn cho hay.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải cam kết khai báo trung thực; gia đình và những người này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu trốn tránh, khai báo không trung thực; phải cài đặt ứng dụng Bluezone để truy vết.

Quảng Nam: 900 người về quê ăn Tết phải cách ly tại nhà - Ảnh 1

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Từ khóa:   dịch Covid-19 chống dịch Covid-19 diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam

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