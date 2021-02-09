Nhiều ca nhiễm COVID-19 ở TP.HCM từ F2 đã thành F0

Xã hội 09/02/2021 17:49

5 trường hợp nhiễm COVID-19 ở quận Gò Vấp đều liên quan bệnh nhân 1979. Lúc đầu xác định cả 5 trường hợp này đều là F2, nhưng khi xét nghiệm, tất cả lại là F0. Quận Bình Tân cũng có 5 trường hợp F2 thành F0 và cũng liên quan đến bệnh nhân 1979.

"Vừa qua TP.HCM ghi nhận nhiều trường hợp thuộc diện F2 trở thành F0. Nếu kiểm soát cộng đồng không chặt chẽ, rất khó kiểm soát được dịch COVID-19 trong thời gian tới".

Chủ tịch UBND TP.HCM nêu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào chiều 9-2. Tham dự cuộc họp có Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và các ban, ngành liên quan.

Trên tinh thần "khẩn trương truy vết, xét nghiệm thần tốc", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong hoan nghênh Sở Thông tin - truyền thông, Trung tâm Báo chí TP.HCM thông tin kịp thời các điểm cách ly phong tỏa trên báo chí. Ông cũng biểu dương các quận, huyện đã khẩn trương vào cuộc nhanh chóng để truy vết, cách ly, xét nghiệm khi có các ca bệnh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP.HCM đặc biệt lưu ý thời gian qua có các trường hợp nhiễm COVID-19 "biến hóa " từ F2 thành F0. 

Điển hình có 5 trường hợp nhiễm COVID-19 ở quận Gò Vấp đều có liên quan bệnh nhân 1979. Lúc đầu khi tiếp xúc với bệnh nhân 1979, xác định cả 5 trường hợp này đều là F2, nhưng khi đưa đi xét nghiệm, tất cả lại là F0. 

"Đề nghị quận Gò Vấp tiếp tục rà soát lại tất cả các trường hợp F0 này đã tiếp xúc với F1, F2 như thế nào. Và phải quyết liệt kiểm tra truy vết", ông Phong đề nghị.

Ngoài quận Gò Vấp, quận Bình Tân cũng có 5 trường hợp F2 thành F0 và cũng liên quan đến bệnh nhân 1979. Theo báo cáo của quận Bình Tân, ban đầu từ 1 F1 của bệnh nhân 1979, quận ghi nhận 8 F2. Sau khi xét nghiệm, trong 8 F2 có đến 5 người dương tính với COVID-19, tức thành F0.

Khẳng định nhiều lần "diễn biến hết sức phức tạp", ông Phong đề nghị quận Bình Tân phải thần tốc truy vết khoanh vùng ngăn chặn sự lây lan của các ca F0 này. 

"Nguyên tắc từ trước tới nay là F1 chuyển F2 nhưng ở đây từ F2 lại thành F0. Nếu kiểm soát cộng đồng không chặt sẽ rất khó kiểm soát trong thời gian tới", ông Phong nhấn mạnh.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết cập nhật đến 15h hôm nay 9-2, TP.HCM có 32 ca COVID-19, trong đó có 30 ca đã xác định nhiễm và 2 ca nghi nhiễm. 

Nhiều ca nhiễm COVID-19 ở TP.HCM từ F2 đã thành F0 - Ảnh 1

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