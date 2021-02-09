TP.HCM họp khẩn, chuẩn bị mở rộng khu cách ly, xét nghiệm 40.000 mẫu/ngày

Tại cuộc họp khẩn về tình hình dịch bệnh Covid-19, GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết TP.HCM chuẩn bị mở lại khu cách ly 10.000 giường ở KTX và một số cơ sở khác.

Chiều 9.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Tổ thường trực đặc biệt chống Covid-19 tại TP.HCM của Bộ Y tế, đã làm việc trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM.

GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết đến 15 giờ ngày hôm nay (9.2), TP.HCM khẳng định có 32 ca nhiễm Covid-19. TP.HCM đã truy vết và lấy mẫu được 1.324 ca F1 của 32 trường hợp dương tính với Covid-19. Trong đó, 926 mẫu đã có kết quả âm tính, số còn lại chờ kết quả.

Theo GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, TP.HCM tổng rà soát cộng đồng với 18 điểm phong tỏa. TP.HCM lấy mẫu 5.851 người, trong đó 3.204 mẫu có kết quả âm tính, số còn lại sẽ có kết quả vào 18 giờ ngày 9.2.

Xét nghiệm tầm soát 99 bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 175 khám cùng giờ với bệnh nhân 1979, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19, vào ngày 3.2 và 5.2.

Xét nghiệm 1.932 nhân viên y tế của Bệnh viện Quân y 175 và tất cả đều có kết quả âm tính.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ tiến hành xét nghiệm lại cho 1.622 nhân viên bốc xếp và 1.622 gia đình của nhân viên bốc xếp. Ngày mai (10.2) sẽ có kết quả xét nghiệm các gia đình này.

Hiện TP.HCM đã chuẩn bị 840 giường bệnh điều trị Covid-19; 30 giường hồi sức. Khi cần sẽ huy động 1.400 giường điều trị bình thường và 60 giường hồi sức.

Năng lực lấy mẫu của TP.HCM là 100.000 mẫu/ngày; xét nghiệm từ 30.000 - 40.000 mẫu đơn trong 24 giờ.

Tối 9/2, Bộ y tế công bố 16 ca nhiễm COVID-19 mới Tối 9/2, Bộ y tế công bố 16 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 13 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

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