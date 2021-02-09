Lịch trình di chuyển 2 ca F1 trở về Kon Tum từ TP.HCM

Xã hội 09/02/2021 20:33

Hai trường hợp F1 từ TP HCM về tỉnh Kon Tum đã tiếp xúc với tổng cộng 42 người.

Chiều 9-2, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã thông báo lịch trình 2 ca F1 từ TP HCM trở về Kon Tum ăn tết.

Trường hợp đầu tiên là nữ (SN 1998, trú phường Quang Trung, TP Kon Tum) là F1 và làm việc chung với F0 tại công ty Mắt Bão (lầu 5, 12 Núi Thành, phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Trường hợp thứ 2 là nữ (SN 1998, trú thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) làm ở quán  OKKIO CAFÉ (lầu 3, sối 35 Nguyễn Văn Trang, phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Cả hai trường hợp này đều tiếp xúc với các F0 được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và cùng được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi vào ngày 8-2.

 

Lần cuối cùng F1 thứ nhất tiếp xúc với F0 là vào ngày 5-2, tại công ty. Tới 19 giờ cùng ngày, từ Bến xe Miền đông đi xe khách M.Q về TP Kon Tum và được cha đón về nhà, không có tiếp xúc với người khác.

Từ ngày 6 đến 8, F1 này đi lại trong khu vực TP Kon Tum, qua điều tra ban đầu xác định đã tiếp xúc với 38 trường hợp trước khi được đưa đi cách ly tập trung.

Đối với F1 thứ 2, ngày cuối cùng tiếp xúc với F0 là ngày 5-2, tại quán OKKIO CAFÉ. Đến 7-2, người này từ Bến xe Miền Đông đi xe khách M.Q về TP Kon Tum. Trong quá trình di chuyển có đeo khẩu trang. Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, khi về TP Kon Tum bắt xe taxi hãng Sun (không nhớ BKS) về nhà người thân tại phường Duy Tân. Trong quá trình này, F1 vừa nói không ra khỏi nhà, chỉ tiếp xúc với người nhà. 

Từ 11 giờ đến 14 giờ chỉ tiếp xúc với người nhà. Sau đó đi xe máy đến Trạm Y tế thị trấn Pleikần khai báo y tế và được cách ly ngay sau đó. Tổng cộng có 4 người tiếp xúc với trường hợp F1 này.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu của cả 2 F1 đưa đi xét nghiệm nhưng hiện tại chưa có kết quả. Sức khỏe của cả 2 hiện ổn định, không có các triệu chứng mắc Covid-19.

Lịch trình di chuyển 2 ca F1 trở về Kon Tum từ TP.HCM - Ảnh 1

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