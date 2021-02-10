Sáng 29 Tết, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới ở Bắc Giang

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 lúc 6h ngày 10/2 cho biết, 12 giờ qua Việt Nam phát hiện thêm 1 ca mắc mới, tổng số bệnh nhân ở Việt Nam là 2.070 người.

Tính đến 6h ngày 10/02: Việt Nam có tổng cộng 1177 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 484 ca. Tính từ 18h ngày 09/02 đến 6h ngày 10/02: 1 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Thông tin ca mắc mới: 01 CA MẮC MỚI (BN2070) là ca lây nhiễm cộng đồng. Cụ thể: CA BỆNH 2070 (BN2070): nam, 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân là chồng và có tiếp xúc với BN1820, đã được cách ly tập trung từ ngày 01/02/2021. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 09/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 99.854, trong đó: - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 809 - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.826 - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 78.219. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: - Số ca âm tính với SARS-CoV-2: + Lần 1: 14 + Lần 2: 14 + Lần 3: 4 - Số ca tử vong: 35 ca. - Số ca điều trị khỏi: 1.474 ca. Lịch trình di chuyển 2 ca F1 trở về Kon Tum từ TP.HCM Hai trường hợp F1 từ TP HCM về tỉnh Kon Tum đã tiếp xúc với tổng cộng 42 người. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-29-tet-viet-nam-ghi-nhan-1-ca-mac-covid-19-moi-o-bac-giang-395786.html Theo Thanh Tâm (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-29-tet-viet-nam-ghi-nhan-1-ca-mac-covid-19-moi-o-bac-giang-395786.html