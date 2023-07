Trong khi quan hệ với khách, Phú lén lút quay lại cảnh mua bán dâm rồi tống tiền 300 triệu đồng.

Công an quận Ba Đình, TP. Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Phú (SN 1993, trú tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Phú lén quay clip bán dâm để tống tiền khách mua dâm 300 triệu đồng - Ảnh: Báo Pháp Luật

Theo điều tra, vào tháng 11/2020, Phú thoả thuận mua bán dâm với anh P. với giá 1 triệu đồng/lượt. Sau đó, Phú quay lén lại hình ảnh của hai người rồi đe doạ sẽ gửi đoạn video cho người thân anh P. nếu không chuyển 300 triệu đồng cho Phú.

Vì lo sợ bị phát tán hình ảnh nhạy cảm của bản thân, anh P. thương lượng chuyển cho Phú số tiền 5 triệu đồng.

Công an xác định, cũng với thủ đoạn tương tự, Phú đã thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt khác với tổng số tiền 105 triệu đồng. Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 6/2, công an quận Ba Đình bắt giữ Nguyễn Ngọc Phú.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Phú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an cũng cho biết, Nguyễn Ngọc Phú từng có tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản, sau khi ra tù, để có tiền tiêu xài, Phú hành nghề bán dâm đồng tính nam. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

