Theo dõi đoạn camera an ninh, chủ nhà sốc nặng khi thấy hành động không thể tha thứ của nữ giúp việc.

Mới đây, dân mạng chuyền tay tay đoạn camera an ninh ghi lại hành động khó tin của một nữ giúp việc khiến người xem không khỏi sốc nặng.

Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ này đang lau dọn nhà cửa thì bất ngờ lấy xấp khẩu trang để trên bàn, nhét vào quần lót. Một lúc sau, người phụ nữ lôi số khẩu trang này ra khỏi quần rồi để lại ngay ngắn vào trong hộp như chưa từng có dấu hiệu đụng chạm. Các thành viên trong gia đình nếu không biết chuyện vừa xảy ra, hẳn sẽ thoải mái lấy số khẩu trang đó ra để sử dụng.

Nữ giúp việc lấy xấp khẩu trang trong hộp đang đặt trên bàn uống nước ra - Ảnh cắt từ clip

Nhân lúc không ai để ý, người phụ nữ nhét số khẩu trang này vào quần lót - Ảnh cắt từ clip

Một lúc sau, người phụ nữ lại lôi số khẩu trang ra, để vào hộp như chưa từng có sự đụng chạm - Ảnh cắt từ clip

Được biết, sau khi phát hiện khẩu trang có mùi lạ, chủ nhà đã kiểm tra camera và không dám tin những gì mình nhìn thấy. Không biết nữ giúp việc còn tiếp tục làm việc ở căn nhà này hay không, nhưng ắt hẳn cả gia đình sẽ bị ám ảnh mãi không thôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-khau-trang-co-mui-hoi-la-chu-nha-kiem-tra-camera-thi-soc-nang-voi-hanh-dong-cua-nu-giup-viec-395617.html