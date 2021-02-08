Theo dõi đoạn camera an ninh, chủ nhà sốc nặng khi thấy hành động không thể tha thứ của nữ giúp việc.
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Mới đây, dân mạng chuyền tay tay đoạn camera an ninh ghi lại hành động khó tin của một nữ giúp việc khiến người xem không khỏi sốc nặng.
Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ này đang lau dọn nhà cửa thì bất ngờ lấy xấp khẩu trang để trên bàn, nhét vào quần lót. Một lúc sau, người phụ nữ lôi số khẩu trang này ra khỏi quần rồi để lại ngay ngắn vào trong hộp như chưa từng có dấu hiệu đụng chạm. Các thành viên trong gia đình nếu không biết chuyện vừa xảy ra, hẳn sẽ thoải mái lấy số khẩu trang đó ra để sử dụng.
Được biết, sau khi phát hiện khẩu trang có mùi lạ, chủ nhà đã kiểm tra camera và không dám tin những gì mình nhìn thấy. Không biết nữ giúp việc còn tiếp tục làm việc ở căn nhà này hay không, nhưng ắt hẳn cả gia đình sẽ bị ám ảnh mãi không thôi.