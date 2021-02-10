Người phụ nữ chết bất thường trong nhà vệ sinh phòng trọ tối 28 Tết

Xã hội 10/02/2021 10:21

Thi thể nạn nhân nằm trong nhà vệ sinh phòng trọ, trên đầu có vết thương, nghi bị sát hại. Cái chết bất thường của người phụ nữ vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Lãnh đạo phường Bắc Hà (TP. Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện người phụ nữ chết bất thường trong nhà vệ sinh phòng trọ gây xôn xao dư luận địa phương.

Khoảng 21 giờ 30 tối qua (9/2), Công an phường Bắc Hà nhận được tin báo của anh Trần Quốc Cường (chủ nhà trọ ở số 4, ngõ 21 đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà) về việc phát hiện chị Nguyễn Thị Đ. (SN 1992, thường trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) tử vong.

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Con hẻm nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Vietnamnet

Thi thể nạn nhân nằm trong nhà vệ sinh phòng trọ, trên người có vết thương sau đầu. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, chị Đ. làm nghề bán quần áo, sống một mình tại phòng trọ, chồng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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