Đẻ sinh đôi con gái, nàng dâu bị mẹ chồng ép sinh con tiếp, kết quả khiến cả gia đình sốc phát khóc

Sau khi đẻ sinh đôi con gái, nàng dâu bị mẹ chồng ép sinh con tiếp. Kết quả sau đó khiến cả gia đình sốc không tưởng tượng nổi.

Từ năm 2016, Trung Quốc áp dụng chính sách sinh con thứ hai nhằm chống lại tình trạng già hóa dân số và lực lượng lao động suy giảm. Chính vì vậy, nhiều gia đình một con vô cùng vui mừng, lập tức sinh con thứ 2 với hy vọng được "đủ nếp đủ tẻ".

Xiaoxiang (30 tuổi, sống tại Trung Quốc) cũng rơi vào trường hợp tương tự. Con đầu lòng của cô là hai bé gái sinh đôi. Tưởng chừng như có 2 con gái xinh xắn, cộng thêm sự nghiệp ổn định thì gia đình Xiaoxiang sẽ rất hạnh phúc. Tuy nhiên, mẹ chồng cô không hài lòng và ép con dâu phải sinh lần 2 để có con trai nối dõi.

Xiaoxiang sinh được 2 cô con gái xinh xắn, tuy nhiên mẹ chồng ép cô phải sinh thêm con trai - Ảnh: Sina

Không lâu sau, Xiaoxiang mang thai lần 2. Khi siêu âm, cả gia đình ngỡ ngàng vì bác sĩ thông báo trong bụng Xiaoxiang có tới 4 bào thai. Tâm trạng của mẹ chồng cô cũng thật khó tả, đúng là bà rất muốn có cháu trai, thế nhưng có tới 4 đứa một lúc thế này cũng thật... hoảng loạn.

Gia đình của Xiaoxiang gặp áp lực kinh tế rất lớn khi cặp sinh đôi vẫn đang tuổi ăn tuổi ngủ, lại thêm 4 đứa trẻ nữa ra đời.

Ai ngờ kết quả lại ngoài sức tưởng tượng thế này - Ảnh: Sina

Câu chuyện gây bão mạng và nhận về nhiều lần bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều cho rằng mỗi gia đình chỉ nên sinh một đến hai con để nuôi dạy cho tốt.

"Dù giàu hay nghèo thì cũng chỉ có 24 tiếng/ngày thôi. Để nuôi lớn một đứa trẻ cần rất nhiều công sức, đâu phải chỉ cần bỏ tiền ra là được"; "Con cái là lộc trời cho, có con dĩ nhiên rất vui mừng rồi. Tuy nhiên cũng cần suy nghĩ mình có đủ năng lực về kinh tế, thời gian để sinh nhiều con hay không"; "Ước 1 mà được 4, lãi thế còn gì nữa"..., dân mạng bình luận.

Con 3 tuổi vẫn chưa biết đi, mẹ đưa đi khám thì phát hiện sự thật kinh hoàng về người trông trẻ Do quá tin tưởng người trông trẻ, đôi vợ chồng đã phó mặc con trai cho cô ta, đến cuối cùng hối hận thì cũng đã muộn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-sinh-doi-con-gai-nang-dau-bi-me-chong-ep-sinh-con-tiep-ket-qua-khien-ca-gia-dinh-soc-phat-khoc-395717.html