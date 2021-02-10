Sở Y tế Hưng Yên sáng hôm nay (10/2) có văn bản hỏa tốc thông báo tìm người qua các địa điểm liên quan bệnh nhân COVID-19.

Tính đến sáng hôm nay (trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận 3 ca nhiễm Covid-19, gồm bệnh nhân 2060, 2062 và 2063, có địa chỉ tại Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên.

* Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hưng Yên, bệnh nhân 2063 (sinh năm 1983), là vợ của bệnh nhân 2060. Sau khi tiếp xúc với chồng, người này đã đến những địa điểm sau:

- Hiệu thuốc Hà Vy và hiệu thuốc Minh Vân tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

- Cửa hàng tóc Hương Liên có địa chỉ tại cầu Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.

- Chợ Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.

- Cửa hàng quần áo Hạnh Phúc tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.

- Cửa hàng gạo gần Cống vực, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu.

- Trường mầm non Tư thục Thế giới có địa chỉ tại thôn Tây Từ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.

* Bệnh nhân 2062 (sinh năm 1952), là mẹ của bệnh nhân 2060, sống ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.

Sau khi tiếp xúc với con trai, bệnh nhân tiếp tục bán hàng tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ (tiếp xúc với nhiều người, đều đeo khẩu trang) và sang nhà hàng xóm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên đề nghị những người dân đã đến địa điểm nguy cơ trên cần thực hiện:

- Tự cách ly tại nhà, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất (Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn) để được tư vấn hỗ trợ.

- Liên hệ tới đường dây nóng phòng chống dịch tỉnh Hưng Yên:

+ Sở Y tế 0966.331.515

+ TT Kiểm soát bệnh tật 02213.606.660

+ Huyện Phù Cừ 0966.101.515

+ Huyện Khoái Châu 0966.061.515

+ Huyện Tiên Lữ 0966.081.515

+ Huyện Văn Giang 0966.421.515

+ TP Hưng Yên 0966.161.515

+ Huyện Yên Mỹ 0913036815

+ Huyện Kim Động 0965.431.515

+ Thị xã Mỹ Hào 0966.121.515

+ Huyện Ân Thi 0966.131.515

+ Huyện Văn Lâm 02213.985.897

- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe; cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm: http://www.bluezone.gov.vn.

Trưa 29 Tết, Bộ y tế ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 lây trong cộng đồng ở Quảng Ninh Ngày 10/2, theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ninh, tính đến 8 giờ sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm 4 ca nhiễm Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hung-yen-thong-bao-khan-tim-nguoi-den-truong-mam-non-tiem-cat-toc-ma-cac-benh-nhan-covid-19-tung-qua-395792.html