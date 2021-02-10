Chiều 29 Tết, thêm 20 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, riêng Hải Dương có 14 ca

Xã hội 10/02/2021 18:02

Bản tin 18h ngày10/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 21 ca mắc COVID-19, trong đó 20 ca ghi nhận tại cộng đồng ở Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai và TP Hồ Chí Minh; 01 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Số ca mắc ở Việt Nam:

 - Tính đến 18h ngày 10/02: Việt Nam có tổng cộng 1197 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 504 ca.

 - Tính từ 6h đến 18h ngày 10/02: 21 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay. 

Thông tin ca mắc mới: 21 ca mắc mới (BN2071-2091), trong đó có 20 ca cộng đồng tại TP Hồ Chí Minh (1), Quảng Ninh (1), Gia Lai (4), Hải Dương (14) và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Cụ thể:

- CA BỆNH 2071 (BN2071) được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh: nam, 31 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Indonesia. Bệnh nhân từ Indonesia nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay SQ178 ngày 7/02/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 09/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2072 (BN2072) tại TP Hồ Chí Minh: nam, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân làm việc tại bộ phận hướng dẫn bốc xếp thuộc Trung tâm điều hành công ty VIAGS (cùng bộ phận và là F1 của BN1979). Kết quả xét nghiệm ngày 09/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2073 (BN2073) tại Quảng Ninh: nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1553, đã được cách ly từ ngày 28/01/2021. Kết quả xét nghiệm ngày 09/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

- CA BỆNH 2074 (BN2074) tại Gia Lai: nữ, 39 tuổi, địa chỉ tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân là F1 của BN1875, đã được cách ly tập trung từ ngày 01/02/2021.

- CA BỆNH 2075 (BN2075) tại Gia Lai: nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân là F1 của BN1875, đã được cách ly tập trung từ ngày 30/01/2021.

- CA BỆNH 2076 (BN2076) tại Gia Lai: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân là F1 của BN1875, đã được cách ly tập trung từ ngày 01/02/2021.

- CA BỆNH 2077 (BN2077) tại Gia Lai: nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân là F1 của BN1891, đã được cách ly tập trung từ ngày 31/01/2021. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của BN2074-2077 ngày 10/02/2021 dương tính với với SARS-CoV 

- CA BỆNH 2078-2085, 2087-2091 (BN2078-2085, 2087-2091) tại Hải Dương: 13 ca ghi nhận tại tỉnh Hải Dương, là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 10/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH 2086 (BN2086) ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: là bệnh nhân có sốt, ho được giám sát thông qua khám phân loại sàng lọc tại bệnh viện. Kết quả xét nghiệm ngày 10/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2.

Chiều 29 Tết, thêm 20 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, riêng Hải Dương có 14 ca - Ảnh 1

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Từ khóa:   dịch Covid-19 diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam chống dịch Covid-19

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