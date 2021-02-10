Ngày 10/2, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết 27/137 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2 và có thể xuất viện vào 30 Tết.

Chiều 10/2, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, 27 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị ở Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương có thể xuất viện vào ngày mai (30 Tết). Theo các bác sĩ, 27 bệnh nhân đã có kết quả âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân được lấy mẫu gửi đến Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm khẳng định và đang chờ kết quả cuối cùng.

Bệnh nhân Covid-19 ở Hải Dương có thể xuất viện vào ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, hai bệnh nhân nặng phải thở oxy có chuyển biến tích cực, tiên lượng tốt. Sức khỏe các trường hợp bệnh nhi và thai phụ đều ổn định.

Hiện nay, Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Hải Dương đang điều trị cho 137 bệnh nhân. Tỉnh Hải Dương đã quyết định nâng công suất điều trị lên 500 giường bệnh để khai thác cơ sở vật chất tốt, phát huy năng lực của các y bác sĩ. Đặc biệt cố gắng không sử dụng Bệnh viện Dã chiến số 3.

Sáng 29 Tết, ông Phạm Xuân Thăng đã đến thăm, động viên và chúc Tết các bác sĩ, điều dưỡng đang công tác lại Bệnh viện dã chiến số 2 (Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương).

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