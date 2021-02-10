Suýt cháy rụi nhà vì bất cẩn khi nấu bánh chưng ngày cận Tết

Trong lúc nấu bánh chưng, do bất cẩn không trông coi kỹ càng nên lửa lan rộng gây cháy nhà bếp tại một hộ dân ở huyện Con Cuông, Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 10/2, tại một nhà dân ở thôn Liên Tân (xã Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An).

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã chỉ đạo Đội CC-CNCH số 6 xuất 2 xe chữa cháy nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy. Bên cạnh đó, một số người dân xung quanh nơi xảy ra hỏa hoạn cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ cảnh sát dập lửa cháy nhà.

Người dân có mặt tại hiện trường - Ảnh: Người lao động

Cơ quan chức năng điều động 2 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa đám cháy - Ảnh: Người lao động

Khi tiếp cận hiện trường, nhà chức trách ghi nhận lửa bùng phát mạnh tại khu vực nhà bếp có nguy cơ lan sang nhà chính và khu vực xung quanh. Sau ít phút chữa cháy, hỏa hoạn cơ bản đã được dập tắt, không gây ảnh hưởng đến các hộ lân cận.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháy là do người dân đun nấu bánh chưng không cẩn thận để ngọn lửa lan ra bếp gây hỏa hoạn.

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