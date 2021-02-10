Nảy sinh mâu thuẫn với vợ sau khi uống rượu, 1 người đàn ông đã dùng xăng đốt nhà khiến 4 người bị bỏng nặng. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Trưa 10/2, ông Phạm Công Quốc, Chủ tịch UBND xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng dùng xăng đốt nhà vì mâu thuẫn gia đình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 9/2, anh T.V.T. (34 tuổi, trú thôn Phái Đông) sau khi uống rượu về nhà đã xảy ra một số tranh cãi với vợ là chị P.T.L., trong cơn nóng giận, người chồng đã lấy một can xăng dùng lửa châm đốt nhà dẫn đến cháy lớn.

Vụ hỏa hoạn đã khiến anh T. và chị L., con gái T.N.T. (15 tuổi) và bà N.T.T. (70 tuổi, là mẹ anh T.) bị bỏng nặng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã lập tức đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu.

Bệnh viện nơi các nạn nhân đang được điều trị - Ảnh: Internet

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thăng Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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